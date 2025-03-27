LAMACON представила итоги исследования инфраструктуры российского АПК

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Консалтинговая компания LAMACON совместно с отраслевым изданием «Агроинвестор» провела исследование, чтобы выявить, насколько эффективно используется логистическая и производственная инфраструктура в российском АПК. Методология исследования подразумевала анонимный опрос с открытыми и закрытыми вопросами

Анализ выявил, что, хотя цифровизация все больше охватывает агросектор, она еще мало добралась до процессов стратегического планирования и управления цепями поставок. Это означает, что в долгосрочной перспективе именно неэффективные цепочки могут стать «бутылочным горлышком» для развития отрасли.







Внедрение технологий в агросекторе во многом ориентировано на поля и направлено в первую очередь на повышение урожайности. Большинство респондентов указали среди используемых инструментов цифровизации и автоматизации специализированное ПО и ERP-системы (27%), спутниковую навигацию и трекинг (27%), спутниковые снимки и индексы NDVI (20%), программы для учета производственных процессов с картами полей и другие технологии повышения урожайности (20%).



Однако, когда речь заходит о решениях для оптимизации цепей поставок, 55% полагаются на Excel и экспертное мнение вне зависимости от масштаба бизнеса, 14% сообщили об отсутствии каких-либо инструментов управления логистическими процессами. Специализированное ПО использует только 18% ответивших. О невысоком уровне цифровизации в управлении цепями поставок свидетельствует также высокая дисперсия (разброс) удельных затрат в ответах респондентов.



«Применение специализированных инструментов для управления цепочками поставок, таких, например, как математические двойники, позволяет более эффективно распределять ресурсы компании и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и конкурентному окружению. Кроме того, стратегические решения, основанные на данных, декомпозируются в более точечные планы вплоть до закупки техники и удобрений, что делает управление бизнесом более обоснованным», — рассказал генеральный директор LAMACON Дмитрий Красилов.







Исследование подтвердило существующий в агросекторе тренд на диверсификацию пула культур, с которыми работают компании. Такой подход позволяет аграриям быть более устойчивыми к сезонным колебаниям спроса, а также нивелировать конъюнктурные риски. Это достаточно отчетливо видно на примере рынка масличных, где снижающаяся маржинальность по подсолнечнику стимулирует переработчиков искать альтернативы — сою, рапс, семена льна. Новые стратегии могут трансформировать отрасль: от изменений планов по севообороту до пересмотра рынков сбыта и цепочек поставок.



Также исследование показало, что 78% предприятий-респондентов используют мощности хранения только один раз за аграрный год. Это означает наличие потенциала по повышению эффективности использования инфраструктуры без капитальных инвестиций. Если вспомнить о тенденции расширения количества обрабатываемых культур, то одним из первоочередных способов увеличения оборачиваемости является модернизация объектов, чтобы они могли работать с разными культурами.







Все респонденты отметили наличие остатков на объектах хранения на начало нового сезона, при этом у некоторых компаний остатки значительны. Это может говорить о неточностях в планировании и ограничениях в цепочках сбыта продукции. Одним из таких барьеров является недостаток перевалочных мощностей и терминалов, что также видно из опроса.



Если проанализировать удельные постоянные и переменные затраты, возникающие в цепочках поставок агрокомпаний, то можно отметить, что рост бизнеса приводит к увеличению почти всех категорий, кроме удельных постоянных затрат в перерасчете на тонну товара. Это связано с тем, что крупные бизнесы вынуждены привлекать больше сторонних объектов производства и хранения и усложнять свои цепочки поставок. И при этом могут эксплуатировать объекты большей мощности, что сказывается на удельных постоянных затратах. Но одновременно мы видим в ответах респондентов информацию об избытке мощностей, остатках культур к началу сезона и однократной оборачиваемости инфраструктуры.



«В сумме это может свидетельствовать о том, что при увеличении масштаба агропредприятиям не хватает системности в вопросах расширения и утилизации инфраструктуры. Оптимальный объем производственных мощностей и мощностей хранения, сбалансированный относительно планов по поступлению культур на эти объекты и планов по сбыту готовой продукции, мог бы значительно повысить производительность российского АПК», — подвел итоги исследования Дмитрий Красилов.

