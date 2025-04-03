Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» пройдет 9 апреля

Приглашаем вас принять участие в XХ отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Мероприятие состоится уже в следующую среду, 9 апреля, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40), а также будет транслироваться онлайн

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Как обстоят дела с импортозамещением составляющих для комбикормового производства; в какие проекты идут инвесторы в условиях высокой ключевой ставки; как вызовы тарифной политики в этом году будут влиять на мировую торговлю продовольствием; каких новых сделок стоит ждать в отрасли животноводства в этом году — эти и другие темы мы обсудим в ходе конференции.



Конференция «Агроинвестор: PRO комбикорма и животноводство» — ключевое событие первой половины года для профессиональной сферы животноводства: промышленного свиноводства, птицеводства и молочного животноводства, а также индустрии комбикормов. Также в мероприятии традиционно участвуют поставщики средств производства, представители науки, отраслевые и финансовые эксперты и консультанты.

