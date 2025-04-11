Приглашаем на онлайн-семинар Россельхозбанка «M&A, pre-IPO и IPO в АПК»

Россельхозбанк

26 апреля (суббота) в 12.00 мск инвестиционно-банковское подразделение АО «Россельхозбанк» проводит онлайн-семинар на тему «M&A, pre-IPO и IPO в АПК»

«Агроинвестор» выступает информационным партнером мероприятия.



В рамках семинара планируется обсудить следующие вопросы:



1. Рынок M&A в АПК



2. Реализация и финансирование сделок M&A в текущих реалиях



3. Привлечение долгового финансирования на публичных рынках (DCM)



4. Возможности pre-IPO для компаний из АПК



5. Публичные компании в АПК



6. Путь к IPO, возможности для компаний из АПК



К участию в семинаре приглашаются собственники и менеджеры компаний из АПК, пищевой промышленности и других секторов.



Ожидаемая продолжительность семинара около 60 минут.



Ссылка для подключения и участия



Предварительно рекомендуем установить себе на компьютер или телефон приложение TrueConf.



Для получения материалов по итогам семинара требуется пройти регистрацию по ссылке.





