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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Приглашаем на онлайн-семинар Россельхозбанка «M&A, pre-IPO и IPO в АПК»

Анонс семинара

Приглашаем на онлайн-семинар Россельхозбанка «M&A, pre-IPO и IPO в АПК»
Россельхозбанк
Приглашаем на онлайн-семинар Россельхозбанка «M&A, pre-IPO и IPO в АПК»
Россельхозбанк

26 апреля (суббота) в 12.00 мск инвестиционно-банковское подразделение АО «Россельхозбанк» проводит онлайн-семинар на тему «M&A, pre-IPO и IPO в АПК»

«» выступает информационным партнером мероприятия.

В рамках семинара планируется обсудить следующие вопросы:

1. Рынок M&A в АПК

2. Реализация и финансирование сделок M&A в текущих реалиях

3. Привлечение долгового финансирования на публичных рынках (DCM)

4. Возможности pre-IPO для компаний из АПК

5. Публичные компании в АПК

6. Путь к IPO, возможности для компаний из АПК

К участию в семинаре приглашаются собственники и менеджеры компаний из АПК, пищевой промышленности и других секторов.

Ожидаемая продолжительность семинара около 60 минут.

Ссылка для подключения и участия

Предварительно рекомендуем установить себе на компьютер или телефон приложение TrueConf.

Для получения материалов по итогам семинара требуется пройти регистрацию по ссылке.


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