Получите доступ к записи и материалам конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

9 апреля в Москве прошла конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма», в ходе которой эксперты и участники рынка обсудили состояние и перспективы развития комбикормовой отрасли, производства мяса, молока, яиц, прогнозы развития рынков, мировую конъюнктуру и многое другое

В качестве спикеров участие в конференции приняли ведущие отраслевые объединения, эксперты и аналитики ВЭБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Института конъюнктуры аграрного рынка, компаний Kept, «Яков и Партнеры», фонда «Сколково», руководители ГК «Таврос», «Союзпромптица» и другие. Первые виды на урожай зерна и масличных; внешнеторговые вызовы для АПК; нюансы рефинансирования проектов в животноводстве; импортозамещение составляющих производства; динамика рынков и возможности для инвестиций — эти и многие другие вопросы участники обсудили в ходе конференции.



Если вы не смогли принять участие в мероприятии или присоединиться к онлайн-трансляции, вы можете приобрести видеозапись мероприятия, а также доступ к презентациям спикеров. Актуальная программа конференции доступна на сайте.

