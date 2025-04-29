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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Получите доступ к записи и материалам конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Получите доступ к записи и материалам конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Получите доступ к записи и материалам конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

9 апреля в Москве прошла конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма», в ходе которой эксперты и участники рынка обсудили состояние и перспективы развития комбикормовой отрасли, производства мяса, молока, яиц, прогнозы развития рынков, мировую конъюнктуру и многое другое

В качестве спикеров участие в конференции приняли ведущие отраслевые объединения, эксперты и аналитики , Газпромбанка, Россельхозбанка, Института конъюнктуры аграрного рынка, компаний Kept, «Яков и Партнеры», фонда «Сколково», руководители ГК », «Союзпромптица» и другие. Первые виды на урожай зерна и масличных; внешнеторговые вызовы для АПК; нюансы рефинансирования проектов в животноводстве; импортозамещение составляющих производства; динамика рынков и возможности для инвестиций — эти и многие другие вопросы участники обсудили в ходе конференции. 

Если вы не смогли принять участие в мероприятии или присоединиться к онлайн-трансляции, вы можете приобрести видеозапись мероприятия, а также доступ к презентациям спикеров. Актуальная программа конференции доступна на сайте.

Агроинвестор 

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