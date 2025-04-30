Почему возникает проблема резистентности, насколько серьезный ущерб она наносит растениеводству и как с ней бороться

Проблема распространения сорняков и проявление их резистентности — устойчивости к гербицидам — одна из самых серьезных в растениеводстве. Так называемые суперсорняки быстро размножаются, конкурируя за ресурсы с сельскохозяйственными культурами, и способны не только существенно снижать их урожайность, но и полностью угнетать культурные растения. В последние годы агрономы все чаще сталкиваются с появлением сорняков, которые ранее либо не фиксировались на полях, либо встречались в очень ограниченных количествах и не представляли серьезной угрозы для сельхозкультур. Только за прошедшие десять лет количество резистентных сорняков в мире увеличилось с 466 до 534.



В природе сорняки являются частью сложной экосистемы, однако с точки зрения сельского хозяйства представляют проблему. «Состав сорных растений в каждом регионе уникален. Например, в одной местности может быть 40-50 видов сорняков, тогда как в другой — более 100. К наиболее распространенным и вредоносным видам относятся осоты, щирица, просовидные сорняки, овсюг, молочаи и другие», — перечисляет заведующий кафедрой общего и орошаемого земледелия Кубанского государственного аграрного университета, доктор с.-х. наук, профессор Сергей Коковихин.



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Усиление засоренности сельскохозяйственных угодий обусловлено изменением климата, глобализацией, торговыми связями и логистикой, причем проблема актуальна не только для России. «Например, в США большая проблема связана с Амарантом Палмера, который приобрел устойчивость к гербицидам, особенно к глифосату. Это растение способно вырастать на 5-7 см в сутки, создавая серьезную конкуренцию кукурузе и снижая ее урожайность на 70-90%. В России похожим по агрессивности и тяжести контроля сорняком является Борщевик Сосновского», — сравнивает Коковихин.



«В последние годы мы все чаще сталкиваемся с появлением сорняков, которые ранее либо не фиксировались на полях, либо встречались в очень ограниченных количествах и не представляли значительной угрозы для культурных растений, — подтверждает агроном-техник по развитию агрономических решений компании Bayer Алексей Ламанов. — Например, в посевах озимой пшеницы на юге России все чаще замечают такой вид, как эгилопс цилиндрический. Это растение прежде не играло существенной роли в структуре засоренности полей, но теперь становится все более распространенным и конкурентоспособным». При этом он обращает внимание, что нельзя недооценивать и повышение квалификации специалистов, которые учатся правильно диагностировать сорные растения и быстрее распознавать новые виды.



Подробнее о проблеме резистентности сорняков — в спецпроекте Bayer и «Агроинвестора»



Сорные растения легко адаптируются к различным условиям, превосходя в этом культурные виды. Например, масса 1 тыс. семян сорняков может быть в десятки раз меньше, чем у многих агрокультур, что позволяет им прорастать даже при критическом содержании почвенной влаги. Сорные виды дают ранние всходы и долго вегетируют в широком диапазоне температур.



Экономические потери от сорняков значительны, продолжает Ламанов. «В одном из опытов, проводимых мной в Крымском районе Краснодарского края, мы сравнивали два участка озимой пшеницы: один был обработан гербицидами осенью, а второй оставили без обработки до весны. Результаты оказались весьма показательными. Делянки, обработанные осенью, оставались чистыми вплоть до уборки за счет почвенного компонента в гербициде, тогда как делянки, оставленные для весенней обработки, к моменту ее проведения в начале апреля уже сильно заросли сорняками, — рассказывает он. — Разница в содержании азота в почве между этими участками составила 30-35 кг действующего вещества, что эквивалентно примерно 90-100 кг аммиачной селитры. Это лишь потери азота, без учета влаги, фосфора, калия и других элементов питания, а также создания конкуренции за свет».



Почему возникает проблема резистентности, насколько серьезный ущерб она наносит растениеводству и как с ней бороться — расскажем в спецпроекте Bayer и «Агроинвестора» «Внимание — резистентность!». Он призван привлечь внимание к проблеме, расширить знания о ней сельхозпроизводителей и подсказать возможные пути решения.

