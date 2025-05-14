Как тренды трансформируют медиаландшафт вокруг агроотрасли: выводы первого дня MAW-2025

Marketing Agro Week 2025

Мероприятие собрало представителей профильных ассоциаций и институтов для обсуждения ключевых направлений работы агропромышленного комплекса России. Участники получили ценные инсайты о том, как эффективно интегрировать коммуникационные кампании брендов в общую повестку

Первый день онлайн-конференции MARKETING AGRO WEEK (MAW) 2025, организованной коммуникационным агентством Promote Abroad, стал началом глубокого погружения в мир трендов коммуникаций в агроотрасли.



«Нашей целью было создать площадку, где можно обменяться опытом и познакомиться со специалистами маркетинга, PR и HR в сфере продвижения агроотрасли и близких ниш (HoRеCa, Retail)», — рассказала Алина Облыгина, руководитель коммуникационного агентства Promote Abroad и организатор конференции Marketing Agro Week.



Мероприятие началось с бонуса от организатора — приветственного мастер-класса от Артема Белобрицкого, главы КФХ и автора канала «Артем — Pro AGRO». Материалы эксклюзивно получили все зарегистрированные участники, которых насчитывается около 300 человек. Конечно, эти навыки могут стать частью системного подхода для каждой компании.



Панельную сессию открыла Лилия Золотова, помощник председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Она рассказала о трендах в разрезе геополитических вызовов и государственных задач в АПК.



«Общемировая тенденция — на фоне климатических рисков, роста городского населения сокращаются сельскохозяйственные земли и уже сейчас фиксируется нарастающий дефицит продовольствия. Россия — одна из немногих стран, готовых этому вызову противостоять», — отметила Лилия Золотова.



Также напомнила о государственных задачах отрасли к 2030 году.



«Если у агробизнеса также будет собственный план развития на пятилетку, это может послужить сигналом для молодежи при выборе профессий в конкретном населенном пункте, а также важным внутренним ориентиром для команды предприятия. Для государства тоже очень важно видеть планы по развитию бизнеса, по созданию рабочих мест. Это может послужить ориентиром для развития инфраструктуры именно в этом населенном пункте», — отметила Лилия Золотова, помощник председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.



Отраслевые кооперации, которые интегрируют и продвигают запросы ниш, представил Анатолий Вельматов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки. В продолжение предыдущего спикера он отметил, что организация имеет планы не только на пять лет, но до 2036 года. Текущая ситуация позволяет мыслить позитивно и масштабно.



«По итогам 2024 года производство индейки достигло 438 тыс. тонн. Мы поставляем 60% продукции в Китае, при этом в Китае наша доля составляет больше 95%, поэтому исключили оттуда фактически всех основных наших конкурентов, это страны Америки и Европы», — сказал он.



Удалось этого достичь благодаря исследованию потребительских предпочтений. Так, можно выделить ряд трендов: повышение благосостояния населения, когда люди переключаются с привычной курицы, свинины на новые продукты; рост продолжительности жизни и спроса на продукты здорового и полезного питания; культурологический аспект, когда, например, мясо индейки может быть и халяльным, и кошерным; повышение интереса к мясной гастрономии по направлению полуфабрикатов и готовых блюд.



Следующим выступающим стала Любовь Савкина, основатель экспертного агентства «САВКИНА ЭКСПЕРТ GROUP». Она продолжила тему экспортного потенциала отрасли и трендов.



«Если говорить о свинине, то 28% свинины идет во Вьетнам, только 3% во Вьетнам идет птицы. Если про Китай, то 15% за прошлый мы отправили уже в Китай, а 35% у нас идет по птице. Саудовская Аравия — одно из развивающихся направлений. Здесь мы по птице занимаем уже 20%», — сказала Любовь Савкина, основатель экспертного агентства «САВКИНА ЭКСПЕРТ GROUP».



Она также отметила, что в активной разработке находятся такие страны, как Филиппины, Индия, Индонезия и, конечно, государства Африки. Для аквакультуры приоритетными выделила Вьетнам, Китай, Бразилию, страны Африки и страны БРИКС.



Анастасия Джафарова, директор по развитию бизнеса в РОМИР, отметила, что перспективы отрасли АПК впечатляющие не только на внешних рынках. По ее словам, по итогам первого квартала 2025 года индекс потребительской уверенности находится на самом высоком уровне, причем все рекорды бьют в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.



«Какие категории показали значимый рост во вкладе в структуре потребительской корзины? Это были свежее мясо и птица, овощи и фрукты, средства по уходу за собой, как мы называем, бьюти-категории, и готовая еда, о которой так много говорят. Готовая еда удвоила свою долю в структуре кошелька потребителя», — конкретизировала Анастасия Джафарова, директор по развитию бизнеса в РОМИР.



Также спикер привела топ каналов по перетокам денежных средств. Первое место традиционно заняли «магазины у дома», далее — маркетплейсы и городские хард-дискаунтеры.



Представителем изнутри отрасли стала Кристина Романовская, глава агрохолдинга «Лазаревское». Своим примером компания доказывает, что важно не только изучать и следовать трендам, но и уметь их создавать.



«Сегодня происходит новая перепрошивка сельского хозяйства, и здесь без единой стратегии со стороны государства, с которой и я хотела бы ознакомиться, не обойтись. Мы действительно вступаем в новые времена, где продовольствие стало новой нефтью и будет ей оставаться, потому что это тот ресурс, который мы создаем для людей, и без него ни одна страна никогда не выживет и не будет сильной», — подытожила Кристина Романовская.



Конференция стала платформой для глубокого анализа и обмена опытом. Участники смогли не только послушать доклады, но и активно включиться в диалог: задать вопросы спикерам и обменяться мнениями по актуальным вопросам.



В рамках сессии были рассмотрены различные кейсы, включая анализ работы российских и зарубежных маркетплейсов (от Wildberries до Alibaba), а также успешные проекты в агроиндустрии, такие как «Галопом по фермам», фестиваль индейки, инициативы Олега Сироты и ЭкоНивы. Эти примеры продемонстрировали разнообразие подходов и решений в современной агроотрасли.



Кроме того, были затронуты и инфраструктурные вопросы. Одной из тем обсуждения стала консолидация отрасли в агротуризме: было отмечено, что для привлечения туристов необходимо объединять усилия, так как маловероятно, что кто-то поедет на одну ферму за 100 км от своего города. Также были подняты вопросы информационной гигиены в отрасли и важности диалога с местным сообществом при строительстве новых объектов.



Также обсуждались текущие проблемы в производстве аквакультуры и говядины. Впервые за последние 10 лет зафиксировано снижение производства аквакультуры на 6% до 380 тыс. тонн. По говядине же проблема заключается в том, что 46% производства осуществляется личными подсобными хозяйствами и такая говядина не проходит сертификацию на экспорт. Для развития отрасли необходимо развивать порты Дальнего Востока, Новороссийска и Калининграда, строить агрохабы и холодильные терминалы.



Участники отметили, что, несмотря на хорошие условия труда и зарплаты, поток людей в сельском хозяйстве не увеличивается, так как современные работники стремятся не только к работе, но и к счастью и комфортному образу жизни. Здесь ключевым фактором становится инфраструктура, которая в сельском хозяйстве уже достаточно изношена.



Такие мероприятия, как онлайн-конференции MARKETING AGRO WEEK 2025, играют важную роль в обмене опытом и совместном поиске решений для развития агроотрасли, позволяя участникам делиться частными победами, ошибками и вместе решать свои и глобальные задачи.

