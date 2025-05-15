MAW-2025

Третий день MARKETING AGRO WEEK 2025 посвящен примерам рынка по созданию сообщества вокруг бренда, использованию личного бренда, ИИ и инструментов диджитал-маркетинга для создания собственной контентной площадки и продвижения компании, конечной продукции

Первая онлайн-конференция по маркетингу и PR в аграрной отрасли — на протяжении недели здесь собираются представители брендов, медиа, блогеры, общественные институции. Ежедневно в течение пяти дней в формате дискуссии идет разбор кейсов, выработка рекомендаций и поиск решения ключевых задач отрасли.



Алина Облыгина, организатор конференции Marketing Agro Week, подчеркнула актуальность темы третьего дня MAW-2025.



«Несомненно, диджитал-продвижение, работа с контентом и создание лояльного комьюнити вокруг бренда — важные задачи, которые стоят сегодня перед специалистами маркетинга и пиара. На нашей сессии, понимая всю обширность подходов, мы разбирали примеры из практики компаний-спикеров и анализировали с коллегами разнообразные стратегии и инструменты. Такое погружение расширяет кругозор и концентрирует усилия на стратегическом подходе», — начала третий день Алина Облыгина, руководитель коммуникационного агентства Promote Abroad и автор тг-канала Планторий.



Digital-контент: какой он?

Евгения Никулина, агромаркетолог и контент-менеджер ГК «Мегамикс», открыла конференцию и поделилась опытом использования онлайн-продвижения для B2B-компаний в агросекторе. Она подчеркнула важность присутствия в социальных сетях и создания интересного контента для привлечения аудитории, а также рассказала про инфлюенс-маркетинг через агроблогеров и специалистов хозяйства.



«Самая большая сложность ведения соцсетей — это регулярность и продолжительность. Многие компании могут сдаться на первых нескольких месяцах, максимум полгода, не видя какого-то быстрого результата. И, к сожалению, соцсети — это не всегда про скорость. Это, скорее, про выстраивание бренда, имиджа, длительных отношений с подписчиком или дальнейшим пользователем, клиентом», — рассказала Евгения Никулина.



Важность создания интересного и познавательного контента подчеркнул и Андрей Егоров, специалист по интернет-коммуникациям компании «Деметра-Холдинг». Такой контент привлекает внимание аудитории и способствует органическому приросту подписчиков.



«Когда мы запускали соцсети, мы поняли, что придется работать в двух направлениях: с одной стороны, мы должны быть интересны отрасли, чтобы доносить наши сообщения целевой аудитории, а с другой — рассказывать экспертным сообществам о новостях компании. Стараемся оживить сложное — например, писать не „контракт заключен“, а „зерно прошло столько километров за столько-то дней через три объекта“. Контент-план составили по итогам стратегической сессии команды, где были определены основные рубрики и темы для публикаций», — рассказал Андрей Егоров.



Компания «Деметра-Холдинг» начала вести свои аккаунты в социальных сетях (Telegram-канал, группа «ВКонтакте» и канал на Rutube) в начале года. Сейчас аудитория в Telegram достигла почти 1200 подписчиков без использования бюджетов на рекламу. Посты в канале читают 100% подписчиков, причем 50% делают это в течение первых 24 часов. Вовлеченность подписчиков — почти 5%.



Мероприятия для создания онлайн-комьюнити



Digital-комьюнити строится вокруг бренда не только через социальные сети, но и через мероприятия или образовательные проекты. У многих крупных компаний сегодня есть свои открытые или закрытые лектории. Среди кейсов, озвученных на конференции, — проект «Мегашкола» от ГК «Мегамикс» — площадка для обучения начинающих фермеров тонкостям содержания и кормления сельскохозяйственных животных. На сайте внедрен калькулятор корма для помощи фермерам в расчете необходимого количества продукции. Здесь же происходит взаимодействие компании с фермерами для обмена опытом и результатами.







Первое лицо или маскот PR-кампании

Всем интересны живые истории. Поэтому в аккаунтах компаний мы видим так или иначе сотрудников или собственника бизнеса. Но лицом компании может быть не только человек, но и маскот — символ бренда.



Мария Смирнова, руководитель PR-направления «Прогресс Агро», рассказала о коммуникационном проекте «Задача со Звездочкой», направленном на развитие восприятия сельского хозяйства как современной и инновационной отрасли. Проект включал в себя запуск охватной кампании в СМИ, посвященной рождению клонированного теленка, усиление присутствия экспертов компании в инфополе и создание Telegram-канала от лица этого теленка. Он рассказывает о фактах, новостях из мира науки и сельского хозяйства. Благодаря занимательному контенту и большому интересу к событию аудитория канала начала быстро расти.



«Мы решили, что нам нужна диджитал-история, современные образы и смыслы, решили добавить и нестандартные инструменты продвижения. Клонированный теленок в рамках нашей коммуникационной кампании стал воплощением технологических идей, инноваций, достижений российских аграриев», — рассказала Мария Смирнова, руководитель PR-направления «Прогресс Агро».



Маркетплейс как инструмент продвижения

Маркетплейсы уже давно вышли за пределы канала сбыта и продаж. Одни площадки запускают социальные сети, другие — специальные промокампании. Сегодня маркетплейсы — это полноценный инструмент продвижения.



Екатерина Черкесова, руководитель направления маркетинга маркетплейса «Свое Фермерство» АО «Россельхозбанк», рассказала о возможностях специализированного аграрного маркетплейса. «Свое Фермерство» предлагает агропредпринимателям и бизнесу возможность бесплатной регистрации и создания своей витрины товаров. Это позволяет сэкономить на разработке и поддержке собственного интернет-магазина. Кроме того, маркетплейс дает доступ к базе целевых клиентов, что также является значительной экономией.



«Более пяти миллионов целевых пользователей ежегодно привлекаются на «Свое Фермерство», а на витрине размещается более семи миллионов товаров от 18 тыс. поставщиков. Маркетплейс на сегодняшний день — это не только инструмент для отдела продаж, это инструмент для маркетологов, который дает возможность сэкономить на интернет-продвижении и продвигать не только товары, но и бренд компании. Грамотная работа с контентом и карточками товаров поможет привлечь внимание аудитории к вашему бренду и попасть в топ поисковой и товарной выдачи», — поделилась Екатерина Черкесова, руководитель направления маркетинга маркетплейса «Свое Фермерство» АО «Россельхозбанк».



Бренд-медиа как часть контент-маркетинга

Запуск собственного медиа — еще один инструмент продвижения бизнеса. В 1895 году таким примером в агроотрасли был журнал «Борозда» (The Furrow). Его выпускает и по сей день компания John Deere, американский производитель сельхозтехники. Пример сегодняшнего времени — проект «Поле.РФ».



Экосистема «Поле.РФ» несколько лет назад запустила свое бренд-медиа — одноименный журнал. Медиа освещает повестку, которая касается агропредприятий России с упором на растениеводческий сектор, и помогает привлекать аудиторию на маркетплейс.



«Аудитория платформы «Поле.РФ» — 60 тыс. посетителей ежемесячно, из них 25 тыс. — читатели журнала. Более 60% фермеров, согласно данным наших опросов, предпочитают строить бизнес в офлайне. При этом зерно сомнения все-таки есть у 48%. Они понимают, что онлайн — это будущее и пробовать, осваивать новые инструменты нужно», — привела данные Екатерина Ефимова, главный редактор журнала и канала «Работаю в поле».

