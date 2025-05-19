MAW-2025: топ-10 трендов событийного маркетинга для АПК

MAW-2025

Заключительный день MARKETING AGRO WEEK — 2025 — онлайн-конференции по маркетингу и пиару в аграрной отрасли — был посвящен событийному маркетингу. На нем организатор — коммуникационное агентство Promote Abroad — вместе с игроками рынка рассмотрели форматы собственных мероприятий и креативные коллаборации с другими участниками из смежных ниш на примерах, которые привлекли внимание и стали отличным инфоповодом для обсуждения компаний. Так сформировался топ-10 трендов событийного маркетинга 2025 года

ТРЕНД 1. Уход от узких ниш и решение реальных задач

Татьяна Полянская, руководитель отдела конференций (мероприятий) проекта «АгроИнвестор», отметила, что функционал мероприятий разнообразен. Это не только возможность послушать и выступить, но и, например, подписание деловых соглашений, тестирование оборудования, дегустация.



«Участники устали от однотипного и зачастую малоинформативного контента мероприятий. Я думаю, что сейчас будут очень сильно востребованы организаторы, которые смогут найти решение тех болевых точек, которые есть у аграриев. То есть не просто рассказать об их продуктах и услугах, а так сформировать программу, чтобы спикеры прямо отвечали на ключевые вопросы, с которыми, собственно, аграрии и приходят на мероприятия», — считает Татьяна Полянская, руководитель отдела конференций (мероприятий) проекта «АгроИнвестор».



ТРЕНД 2. Международное партнерство

Растет запрос в сегменте деловых мероприятий на темы, посвященные развитию экспортного потенциала.



«Ориентация организаторов сейчас направлена в том числе на партнерство со странами Азии и Ближнего Востока. Если говорить про компании, которые заходят в качестве партнеров, спонсоров мероприятий, это Китай, Ближний Восток, в том числе и Турция», — рассказала Татьяна Полянская.



ТРЕНД 3. Внимание на регионы

Вера Казанцева, PR-специалист агрохолдинга «Юбилейный», отмечает, что работа с событийными мероприятиями требует гибкости и внимательности к тому, что происходит вокруг. Она подчеркивает, что на небольших территориях мероприятия могут быть дороже, но волна обратной связи будет сильнее, чем при организации событий в крупных городах. По ее мнению, эффективность мероприятий в небольших населенных пунктах высока, а трафик гарантирован.



В качестве примера Вера Казанцева рассказала о кейсе агрохолдинга — проведении общегородского последнего звонка для выпускников 11-х классов. Оно носило профориентационный характер и было направлено на привлечение внимания будущих абитуриентов к предприятию. Для проведения мероприятия была приглашена популярная музыкальная группа, что вызвало большой интерес у жителей города.



«Деятельность нашего предприятия не проходит бесследно для жителей. Например, мы привезли в прошлом году современные музыкальные группы», — комментирует Вера Казанцева, PR-специалист агрохолдинга «Юбилейный».



ТРЕНД 4. Кастомизация и русский код подарков и мерча

Отдельное внимание на конференции организаторы уделили работе с корпоративными подарками как важными инструментами коммуникации с сотрудниками, клиентами и партнерами. Екатерина Валиулова, директор по организационному развитию компании-экспортера холдинга «Доставка Морем», рассказала о подходе компании к подбору корпоративных подарков. Она подчеркнула, что презент должен вызывать эмоции, быть полезным, практичным и красивым. Такой подарок демонстрирует, что компания старалась и заботилась о получателе, создавая кастомизированную историю.



«Сейчас действительно тренд на русский культурный код. И если, например, в подарки включить элементы изразцов, добавить локальный колорит региона или местности, где вы базируетесь, то даже классический и всем привычный подарок получит свежее прочтение. У меня до сих пор, например, на столе стоит фигурка трактора от Ростсельмаш в росписи — произведение искусства», — поддержала примеры Алина Облыгина, руководитель коммуникационного агентства Promote Abroad и организатор конференции Marketing Agro Week.



Мерч — еще один способ продвижения бренда. «Это вообще та реклама, за которую благодарят», — отмечает Анастасия Девятых, CMO Lapochka Drinks.



ТРЕНД 5. Объединяя семейные и корпоративные ценности

Внутриком — основа основ по работе с брендом компании как работодателя. Например, «Доставка морем» поделились, что организуют для своей команды традиционный новогодний праздник Family Days. На этих мероприятиях сотрудники приглашают своих детей в офис, где им простым и понятным языком рассказывают о том, чем занимаются компания и родители на работе.



«Развитие внутреннего бренда также может идти через коммуникацию, и здесь мы решили использовать соединение семейных и корпоративных ценностей», — комментирует Екатерина Валиулова.



Еще один пример привела Анастасия Грекова, PR-менеджер Шато де Талю и Mantera. Винодельня организовала забег на 420 метров среди невест в свадебных платьях. Мероприятие было разделено на три этапа: разминка, забег и награждение. Главный приз — свадьба в Шато де Талю. Были привлечены партнеры из свадебной индустрии (фотографы, видеографы, стилисты), которые дарили свои сертификаты и услуги участникам.



ТРЕНД 6. Натуральность, искренность и ностальгия

В современном мире наблюдается всеобщий тренд на натуральность. Бренд Lapochka Drinks интегрировал его в свою философию. Как отмечает Анастасия Девятых, CMO компании: «У нас натуральный состав, натуральная этикетка». Минимализм, который прослеживается в дизайне продукции, не просто модный тренд, а неотъемлемая часть ДНК бренда.



Ностальгия — еще один тренд, который находит отражение в деятельности бренда. Потому что уже само понятие «лимонад», по словам Анастасии Девятых, «это тоже из какого-то детства, даже детства моей мамы».



Анастасия Грекова отмечает, что многие люди имеют стереотип о вине как о продукте, который якобы производится из порошка в канистрах. Однако винодельня стремится развеять этот миф, показывая гостям настоящие виноградники, почву и бочки с вином. Гостям предоставляется возможность увидеть процесс производства вина своими глазами, что позволяет им глубже погрузиться в культуру виноделия и убедиться в натуральности продукта. Это подчеркивает стремление винодельни к открытости и честности в отношениях с клиентами.



ТРЕНД 7. Спортивный дух

Тренд на спорт активно распространяется как в светском мире (большой теннис, гольф и т. д. ), так и в отраслевом секторе. Коллаборации со спортом дают хороший индекс упоминаемости и заметности бренда.



Например, команда Lapochka Drinks активно использует коллаборации со спортивными клубами для продвижения своей продукции и укрепления имиджа. Одним из примеров такого сотрудничества является работа с Челябинским хоккейным клубом «Трактор». Кроме того, бренд также взаимодействует и с другими спортивными командами, что позволяет ему расширять свое присутствие на рынке и укреплять позиции в сегменте натуральных лимонадов.



У Шато де Талю и Mantera есть кейс партнерских забегов — например, IronStar прокладывает свой маршрут через их виноградники.



«Также можно упомянуть о соревнованиях по настольному теннису среди сотрудников сельхозпредприятий от Сельхозмашины, спортивные праздники, посвященные Дню сельского хозяйства, чемпионат по пахоте. Эти мероприятия создают положительные ассоциации с брендами, которые в них участвуют, строят сообщество вокруг компании через эмоции», — добавила Алина Облыгина, руководитель коммуникационного агентства Promote Abroad и организатор конференции Marketing Agro Week.



ТРЕНД 8. Промышленный туризм и экскурсии

Туризм и экскурсии — это тренд, который может стать не только инструментом продвижения, но и дополнительным источником дохода.



«Организация таких мероприятий требует определенных трудозатрат, включая разработку маршрута и добавление интерактива. Удачные примеры — кондитерская «Север» из Петербурга, которая организует экскурсии для детей с мастер-классами. Компания Health Nutrition проводит онлайн-экскурсии для школьников», — рассказала Алина Облыгина, руководитель коммуникационного агентства Promote Abroad и организатор конференции Marketing Agro Week.



Анастасия Грекова, PR-менеджер Шато де Талю и Mantera, поделилась своими кейсами — проведение экскурсий по виноградникам и производственным цехам, гастрономические ужины с тематическими сценариями и приглашение всех желающих на сбор урожая в августе.



«Мы идем по пути событийного туризма, который нам помогает рассказывать о своем продукте более подробно. На экскурсиях мы показываем наши виноградники, везем на потрясающую панорамную площадку Прованс, откуда открывается вид на открытое Черное море, горы Маркотхского хребта, наш великолепный замок, на виноградники, в целом на бухту Геленджика. Мы сделали свой фестиваль молодого вина с перетягиванием каната, перекатыванием бочек», — поделилась Анастасия Грекова.



ТРЕНД 9. ИИ идет на помощь

ИИ сегодня не только помогает с креативами и контентом, но и становится полноценным инфоповодом. Lapochka Drinks провели анализ отзывов на маркетплейсах с помощью генеративных GPT-моделей и получили понимание, какие вкусы нравятся потребителям, а также выявили основные проблемы, связанные с качеством упаковки продукции.



«Мы в 2024 году провели анализ с помощью внешнего сервиса и посмотрели за 20 минут 50 тысяч отзывов», — говорит Анастасия Девятых, CMO Lapochka Drinks.



Далее совместно с сообществом VK Техпросвет бренд выпустил лимитированную серию лимонада, вкус и дизайн которых разработал ИИ. Задача стояла создать вкус, который будет нравиться всем. Запуск стал событием на рынке, а продукт быстро разлетелся по сетям и получил более трех тысяч положительных отзывов на Ozon.



ТРЕНД 10. Осознанные коллаборации

Коллаборации — еще один важный аспект деятельности компаний, но все больше в этом направлении ценится смысловая глубина. Пример коллаборации Lapochka и сообщества «ТехПросвет» мы упоминали выше.



«АгроИнвестор» рассказал в контексте коллабораций о мероприятии для фермеров, готовых предоставить продукцию для сети «Магнит». А холдинг-экспортер «Доставка Морем» отметил свой проект — варежки, связанные бабушками. На один из новогодних праздников компания организовала коллаборацию с проектом «От Ба». Бабушки со всей России связали варежки для партнеров компании, а также подписали открытки от своего имени. Теплота подарка не осталась незамеченной.



В свою очередь, Шато де Талю и Mantera в коллаборациях исключает конкуренцию и делает интеграции с другими виноделами, приглашая их на свою площадку.

