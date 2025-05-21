Marketing Agro Week 2025: пять дней дискуссий, обмена кейсами и поиска эффективных инструментов аграрного пиара

MAW-2025

12-16 мая 2025 года состоялась конференция по маркетингу и пиару в аграрной отрасли Marketing Agro Week, организатором которой выступило коммуникационное агентство Promote Abroad. На онлайн-площадке в течение пяти дней шли дискуссии и мастер-классы от экспертов отрасли сельского хозяйства и смежных ниш. Около 350 специалистов маркетинга, пиара и HR АПК из 40 городов России и стран СНГ приняли участие в конференции. Событие прошло при поддержке генерального информационного партнера — издания «Агроинвестор» и стратегических партнеров — Telegram-канала «Культиватор» и Telegram-канала «Планторий»

«Мы получили очень теплый отклик аудитории по итогам. Мероприятие стало платформой для коммуникации профессионалов, обмена опытом и нетворкинга в сфере аграрного маркетинга и пиара. В конференции приняли участие порядка 350 человек из более чем 200 компаний. Мне было важно видеть среди отзывов, что после мероприятия у слушателей получилось по-другому взглянуть на свой функционал, пересмотреть инструменты и подходы, узнать о новых проектах и даже договориться о коллаборациях со спикерами сессий. Это ли не лучший результат вложенных усилий?» — отметила Алина Облыгина, руководитель коммуникационного агентства Promote Abroad и организатор Marketing Agro Week.



Конференция началась с бонуса для всех зарегистрированных участников — приветственного мастер-класса от Артема Белобрицкого, главы КФХ и автора канала «Артем — Pro AGRO», посвященного работе с контентом и механикам привлечения аудитории в социальных сетях. Далее в ежедневном режиме, с 12 по 16 мая, проходили панельные дискуссии и полезные мастер-классы. Среди спикеров Marketing Agro Week 2025 — представители Совета Федерации, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, «ФосАгро», «АгроЭко», «Деметра-Холдинг», «Лазаревское», «Доставка Морем», «Мегамикс», «Свое Фермерство» от Россельхозбанка, Lapochka Drinks, «Шато де Талю», «Медиалогия» и др.



Первый день конференции



Панельная сессия первого дня была посвящена трендам отрасли и отражала вектор развития маркетинговых стратегий в АПК. Спикерами сессии стали представители Совета Федерации, Национальной ассоциации производителей индейки, компании РОМИР, экспертного агентства «САВКИНА ЭКСПЕРТ GROUP» и глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская.



Участники разбирали потребительские тренды и отраслевую аналитику, а также инфраструктурные вопросы, такие как консолидация отрасли в агротуризме, информационная гигиена в отрасли и важность диалога с местным сообществом при строительстве новых объектов.



Второй день конференции



Второй день онлайн-конференции Marketing Agro Week 2025 был посвящен построению HR-бренда компании. Эксперты сессии обсудили успешные кейсы и практики по повышению узнаваемости бренда работодателя, привлечению кадров и закрытию вакансий.



Людмила Евграфова, заведующая кафедрой связей с общественностью РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, поделилась тенденциями в области пиара и продвижения сельских территорий и сельскохозяйственного производства. Тему работы с молодежью продолжил и Егор Кадыков, руководитель проектного отдела Российского союза сельской молодежи, который представил ключевые проекты союза на 2025 год.



Александр Хлевной, руководитель проектов дирекции по маркетингу и развитию «ФосАгро», рассказал об образовательном проекте компании «ProАгро Лекторий», который предоставляет возможность студентам и аграриям смотреть видеолекции, проходить онлайн-тестирование, изучать курсы по актуальным тематикам в сфере аграрного образования. С креативной стороны на привлечение кадров в компанию посмотрел представитель «АгроЭко»: Алексей Королев, менеджер по социальным сетям, поделился реализованным креативным кейсом, задача которого была привлечь соискателей через героев-амбассадоров и медийное продвижение проекта. Компания создала серию коротких роликов, в которых участвуют действующие сотрудники компании со стажем работы около трех лет. О важности работы с контентом для построения HR-бренда говорила и Евгения Асоян, продюсер и ведущая канала «Культиватор», автор проекта «Образ села будущего», показывая на примерах, насколько эффективно начинать продвижение с создания ролика о компании, а все дальнейшие инструкции и взаимодействия — дублировать в видеоформате.



Участники второго дня конференции подчеркнули, что стратегический подход к привлечению кадров требует сотрудничества между различными департаментами — HR, маркетинга, PR и SMM. Только взаимное сотрудничество и синергия специалистов из разных отделов могут привести к успешным результатам в построении бренда работодателя. Наталья Зиборова, CEO консалтинговой компании с экспертизой в сельском хозяйстве HrDigitalAgro, завершила сессию напоминанием, что упаковать HR-бренд и наладить привлечение кадров — это только часть задачи. Важно работать и на удержание, в том числе и с помощью инструментов коммуникации.



Третий день конференции



В течение третьего дня MARKETING AGRO WEEK 2025 спикеры разбирали кейсы рынка по созданию сообщества, использованию личного бренда, ИИ и инструментов диджитал-маркетинга для развития собственной контентной площадки и продвижения компании и конечной продукции.



Евгения Никулина, агромаркетолог и контент-менеджер ГК «Мегамикс», поделилась опытом использования онлайн-продвижения для B2B-компаний в агросекторе. Она подчеркнула важность присутствия бизнеса в социальных сетях. О значимости создания интересного и познавательного контента говорил и Андрей Егоров, специалист по интернет-коммуникациям компании «Деметра-Холдинг», которая начала вести свои аккаунты в социальных сетях в начале года. Сейчас ее аудитория в Telegram достигла почти 1200 подписчиков без использования бюджетов на рекламу.



Спикеры сессии обсудили и работу с первым лицом или маскотом компании. Мария Смирнова, руководитель PR-направления «Прогресс Агро», рассказала о коммуникационном проекте «Задача со Звездочкой», который включал в себя запуск охватной кампании в СМИ, посвященной рождению клонированного теленка, усиление присутствия экспертов компании в инфополе и создание Telegram-канала от лица этого теленка.



Запуск собственного медиа — еще один инструмент продвижения бизнеса, который не остался без внимания экспертов сессии. Пример сегодняшнего времени — проект «Поле.РФ». Экосистема несколько лет назад запустила свои бренд-медиа — одноименный журнал и Telegram-канал «Работаю в поле», которые помогают привлекать аудиторию на маркетплейс компании. К слову, сам маркетплейс уже давно перестал быть только каналом продаж. О том, как можно использовать маркетплейс для продвижения бренда, на примерах рассказала Екатерина Черкесова, руководитель направления маркетинга маркетплейса «Свое Фермерство» АО «Россельхозбанк».



Четвертый день конференции



Четвертый день Marketing Agro Week 2025 прошел в формате мастер-класса по работе с аналитикой СМИ и социальных сетей. Кристина Бутыркина, директор по развитию «Медиалогии», представила систему мониторинга и анализа информационных потоков. Она отметила, что инструмент отслеживает как традиционные СМИ (газеты, журналы, информагентства), так и социальные медиа, отзывы на различных платформах, форумы, блоги и другие источники информации. Такой подход позволяет анализировать весь спектр информационного пространства.



В ходе мастер-класса были представлены результаты анализа топ-10 агрокомпаний. Бутыркина разобрала в режиме реального времени их инфоповоды и используемые площадки, анализируя показатели медиаактивности.



Пятый день конференции



Завершающий день MARKETING AGRO WEEK 2025 был посвящен событийному маркетингу. В рамках него организаторы и участники рынка рассмотрели форматы собственных мероприятий и креативные коллаборации с игроками из смежных ниш.



Татьяна Полянская, руководитель отдела конференций проекта «АгроИнвестор», показала, в каких форматах можно работать с деловыми событиями, повышая эффективность для бренда. Функционал мероприятий включает в себя не только возможность выступить и послушать, но и, например, подписать деловое соглашение, провести тест-драйв оборудования или дегустацию на площадке, сделав из этого инфоповод. Своим подходом к мероприятиям как к драйверу привлечения аудитории на производство поделилась Анастасия Грекова, PR-менеджер «Шато де Талю» и Mantera. Компания проводит собственные экскурсии, развивает туристическую инфраструктуру, интегрируется в маршруты спортивных событий и проводит собственные праздники, среди которых сбор урожая, забег невест и др.



Вера Казанцева, PR-специалист агрохолдинга «Юбилейный», как и Екатерина Валиулова, директор по организационному развитию компании-экспортера холдинга «Доставка Морем», обратила внимание участников сессии на то, что внутрикорпоративные активности для сотрудников, а также корпоративные подарки не менее важные инструменты продвижения, чем сами мероприятия. Они помогают выстроить эмоциональную связь и донести ценности, смыслы до сотрудников, клиентов и партнеров компании.



Среди ключевого тренда событийного маркетинга спикеры отметили проведение коллабораций. Например, Анастасия Девятых, CMO Lapochka Drinks, рассказала, как российский бренд лимонадов совместно с сообществом VK «Техпросвет» выпустил лимитированную серию напитка, вкус и дизайн которого разработал ИИ. Запуск стал событием на рынке, а продукт быстро разлетелся по сетям и получил более трех тысяч положительных отзывов на Ozon.



Кто не успел, тот не опоздал



На протяжении пяти дней участники конференции обсуждали актуальные вопросы маркетинга и PR в аграрной отрасли. Были рассмотрены примеры успешных кейсов, тренды и стратегии в области диджитал-маркетинга, событийного маркетинга и создания сообщества вокруг бренда. Сегодня у всех есть возможность ознакомиться с материалами конференции в Telegram-канале коммуникационного агентства Promote Abroad — «Планторий» (https://t.me/plantPR).

