«ФЭС-Агро»

30 апреля 2025 года Компания «ФЭС-Агро» опубликовала аудированную отчетность в соответствии со стандартами РСБУ по итогам деятельности за 2024 год





По итогам 2024 года Компания достигла следующих результатов:



— выручка составляет 13,5 млрд руб., что на 11,3% выше показателя прошлого года (в 2023 году — 12,1 млрд руб.);



— прибыль до налогообложения выросла на 8% и составила 578 млн руб. (в 2023 году — 534 млн руб.);



— активная клиентская база увеличилась на 12,7% и составляет 3562 активных клиента, в 2023 году этот показатель насчитывал 3160 клиентов.



Александр Михайлов, президент и председатель Совета директоров ООО «ФЭС-Агро»:



«Мы завершили 2024 год, демонстрируя устойчивый рост и укрепление наших позиций на рынке, и я рад поделиться этими результатами.



Своевременно принятые в рамках утвержденной стратегии развития управленческие решения, несомненно, повлияли на презентуемые итоги. Мы фокусировались на отечественных продуктах, и нам удалось расширить ассортимент продуктового портфеля нашей Компании товарами этого сегмента. Как следствие, в 2024 году объем продаж отечественных продуктов увеличился в 12 раз, а в абсолютных цифрах этот показатель составил 1,8 млрд руб. (в 2023 году — 144 млн руб.).



Помимо финансовых результатов, я хотел бы отметить динамику фундаментального для каждой дистрибьюторской компании показателя — размера активной клиентской базы. Работа в этом направлении также принесла нам отличные результаты — мы выросли на 12,7%, при этом сохранив размер среднего чека».



В 2024 году Компания «ФЭС-Агро» снизила операционные издержки на 0,5% по отношению к уровню 2023 года и увеличила операционную прибыль на 7%, что составило 864 млн руб. в 2024 году (в 2023 году этот показатель был равен 807 млн руб.).



Корнева Лилия, финансовый директор ООО «ФЭС-Агро»:



«Комментируя финансовые результаты, мне приятно обратить внимание на то, что нам удалось достичь одновременного роста показателей прибыли и оборота. Этот рост произошел в условиях заметных инфляционных процессов во всех сегментах затрат, а также активного расширения торговых команд и географической экспансии «ФЭС-Агро».



Не могу не отметить достижения Компании в работе с финансовыми инструментами, а именно увеличение кредитного лимита в банках-партнерах при сохранении низкой эффективной кредитной ставки. Нам удалось этого достичь благодаря грамотному планированию и нашей приверженности высокой финансовой дисциплине.



В целом о стабильной и высокорезультативной работе нашей Компании говорит и недавнее подтверждение кредитного рейтинга «ФЭС-Агро», который был повышен в марте 2024 года до уровня ruBBB- с прогнозом стабильный».



«ФЭС-Агро» — Компания, предлагающая профессиональные решения в области возделывания сельскохозяйственных культур для более чем 3500 клиентов, федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений. В настоящее время ООО «ФЭС-Агро» представлено 34 подразделениями на территории Российской Федерации.



Информация о «ФЭС-Агро» раскрыта на сайте Интерфакс-ЦРКИ по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730, а также на сайте Компании: https://fes-agro.ru/investoram.



Для дополнительной информации:



Пресс-служба ООО «ФЭС-Агро»

Анастасия Сечина

+7 (8652) 30-25-25 доб. 2222

sechina.a@fes-agro.ru

www.fes-agro.ru



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