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Итоги работы ООО «ФЭС-Агро» за 2024 год: рост выручки — 11,3%, рост прибыли — 8% к прошлому году

Новость компании

Итоги работы ООО «ФЭС-Агро» за 2024 год: рост выручки — 11,3%, рост прибыли — 8% к прошлому году
«ФЭС-Агро»
Итоги работы ООО «ФЭС-Агро» за 2024 год: рост выручки — 11,3%, рост прибыли — 8% к прошлому году
«ФЭС-Агро»

30 апреля 2025 года Компания «ФЭС-Агро» опубликовала аудированную отчетность в соответствии со стандартами РСБУ по итогам деятельности за 2024 год


По итогам 2024 года Компания достигла следующих результатов:

— выручка составляет 13,5 млрд руб., что на 11,3% выше показателя прошлого года (в 2023 году — 12,1 млрд руб.);

— прибыль до налогообложения выросла на 8% и составила 578 млн руб. (в 2023 году — 534 млн руб.);

— активная клиентская база увеличилась на 12,7% и составляет 3562 активных клиента, в 2023 году этот показатель насчитывал 3160 клиентов. 

Александр Михайлов, президент и председатель Совета директоров  ООО «ФЭС-Агро»:  

«Мы завершили 2024 год, демонстрируя устойчивый рост и укрепление наших позиций на рынке, и я рад поделиться этими результатами. 

Своевременно принятые в рамках утвержденной стратегии развития управленческие решения, несомненно, повлияли на презентуемые итоги. Мы фокусировались на отечественных продуктах, и нам удалось расширить ассортимент продуктового портфеля нашей Компании товарами этого сегмента. Как следствие, в 2024 году объем продаж отечественных продуктов увеличился в 12 раз, а в абсолютных цифрах этот показатель составил 1,8 млрд руб. (в 2023 году — 144 млн руб.).

Помимо финансовых результатов, я хотел бы отметить динамику фундаментального для каждой дистрибьюторской компании показателя — размера активной клиентской базы.  Работа в этом направлении также принесла нам отличные результаты — мы выросли на 12,7%,  при этом сохранив размер среднего чека».

В 2024 году Компания «ФЭС-Агро» снизила операционные издержки на 0,5% по отношению к уровню 2023 года и увеличила операционную прибыль на 7%, что  составило 864 млн руб. в 2024 году (в 2023 году этот показатель был равен 807 млн руб.).

Корнева Лилия, финансовый директор ООО «ФЭС-Агро»: 

«Комментируя финансовые результаты, мне приятно обратить внимание на то, что нам удалось достичь одновременного роста показателей прибыли и оборота. Этот рост произошел в условиях заметных инфляционных процессов во всех сегментах затрат, а также активного расширения торговых команд и географической экспансии «ФЭС-Агро». 

Не могу не отметить достижения Компании в работе с финансовыми инструментами, а именно увеличение кредитного лимита в банках-партнерах при сохранении низкой эффективной кредитной ставки. Нам удалось этого достичь благодаря грамотному планированию и нашей приверженности высокой финансовой дисциплине. 

В целом о стабильной и высокорезультативной работе нашей Компании говорит и недавнее подтверждение кредитного рейтинга «ФЭС-Агро», который был повышен в марте 2024 года до уровня  ruBBB- с прогнозом стабильный». 

«ФЭС-Агро» — Компания, предлагающая профессиональные решения в области возделывания сельскохозяйственных культур для более чем 3500 клиентов, федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений. В настоящее время ООО «ФЭС-Агро» представлено 34 подразделениями на территории Российской Федерации. 

Информация о «ФЭС-Агро» раскрыта на сайте Интерфакс-ЦРКИ по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730, а также на сайте Компании: https://fes-agro.ru/investoram.

Для дополнительной информации:

Пресс-служба ООО «ФЭС-Агро»
Анастасия Сечина
+7 (8652) 30-25-25 доб. 2222
sechina.a@fes-agro.ru
www.fes-agro.ru

Реклама. ООО "ФЭС-АГРО". ИНН: 2634807221

«ФЭС-Агро»

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