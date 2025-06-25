ИКАР представил предварительную программу конференции «Где маржа 2025»

Состояние и перспективы ключевых мировых и отечественных вертикальных товарных сегментов: зерновые, зернобобовые, масличные, сахар, овощи, молоко, мясо;

Государственная поддержка и регулирование сельскохозяйственных и продовольственных рынков;

Макроэкономическая ситуация. Сценарии и перспективы ключевой ставки ЦБ и курса рубля. Новые инструменты финансирования отечественного аграрного сектора и агробизнеса;

Земля и другие аграрные активы: ликвидность и стоимость на фоне падения доходности аграрного сектора.

