ИКАР представил предварительную программу конференции «Где маржа 2025»

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) представил предварительную программу и темы конференции «Где маржа 2025», которая пройдет в Москве 17-18 июля
В ходе мероприятия эксперты и участники рынка обсудят темы:
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Состояние и перспективы ключевых мировых и отечественных вертикальных товарных сегментов: зерновые, зернобобовые, масличные, сахар, овощи, молоко, мясо;
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Государственная поддержка и регулирование сельскохозяйственных и продовольственных рынков;
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Макроэкономическая ситуация. Сценарии и перспективы ключевой ставки ЦБ и курса рубля. Новые инструменты финансирования отечественного аграрного сектора и агробизнеса;
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Проблемы аграрной логистики;
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Земля и другие аграрные активы: ликвидность и стоимость на фоне падения доходности аграрного сектора.
Успейте зарегистрироваться, количество мест офлайн ограничено.