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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

ИКАР представил предварительную программу конференции «Где маржа 2025»

Новость конференции

ИКАР представил предварительную программу конференции «Где маржа 2025»
«Где маржа — 2025»
ИКАР представил предварительную программу конференции «Где маржа 2025»
«Где маржа — 2025»

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) представил предварительную программу и темы конференции «Где маржа 2025», которая пройдет в Москве 17-18 июля

В ходе мероприятия эксперты и участники рынка обсудят темы:

  • Состояние и перспективы ключевых мировых и отечественных вертикальных товарных сегментов: зерновые, зернобобовые, масличные, сахар, овощи, молоко, мясо;

  • Государственная поддержка и регулирование сельскохозяйственных и продовольственных рынков;

  • Макроэкономическая ситуация. Сценарии и перспективы ключевой ставки ЦБ и курса рубля. Новые инструменты финансирования отечественного аграрного сектора и агробизнеса;

  • Проблемы аграрной логистики;

  • Земля и другие аграрные активы: ликвидность и стоимость на фоне падения доходности аграрного сектора.

Подробнее о конференции

Успейте зарегистрироваться, количество мест офлайн ограничено.

«Где маржа — 2025»

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