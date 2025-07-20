«Волга Индастри»: от одного цеха до тройки крупнейших производств

«Агро Эксперт Груп»

20 июля 2025 года заводу компании «Агро Эксперт Груп» исполняется 15 лет

«Агро Эксперт Груп» входит в топ-3 крупнейших российских производителей средств защиты растений и является системообразующей организацией экономики страны. Полтора десятка лет назад компания организовала собственное производство в Волгоградской области — завод «Волга Индастри». Сегодня предприятие выпускает около 10% всех пестицидов в России, а его мощность составляет порядка 65 млн л готовой продукции, соответствующей мировым стандартам качества. Накануне «Агроинвестор» побывал на этом производстве.



История завода «Волга Индастри» началась в 2010 году. Тогда предприятие было представлено единственным цехом по выпуску СЗР, расположенным на территории промышленной площадки одного из лидеров химической индустрии России — «КАУСТИК». Производство стартовало с нескольких препаратов для защиты сахарной свеклы и зерновых, а теперь завод является одним из крупнейших предприятий страны, выпуская 85 наименований пестицидов и микроудобрений. Современное предприятие включает три цеха по выпуску готовой продукции, цех по производству тары, 14 технологических линий, на которых в сутки может создаваться до 210 тыс. л препаратов. Также у завода есть 6,7 тыс. м² складских помещений, которые вмещают 2 млн л готовой продукции. В 2024 году объем производства составил 27 млн л. В 2025 году этот показатель будет увеличен на 10%.



Компания реализует проект «Комбинаторика», в рамках которого ежегодно создает современные эффективные препараты на основе комбинаций действующих веществ, доступных на мировом рынке ХСЗР. Порядка 20% всех продуктов, которые производит «Волга Индастри», — уникальные разработки ученых компании. За 15 лет работы предприятия «Агро Эксперт Груп» вложила в науку и производство более 6 млрд руб. инвестиций.



Производственные цеха

Сейчас на «Волга Индастри» действуют три производственных цеха. Экскурсия началась с самого нового корпуса завода, построенного в 2022 году, где производятся суспензионные концентраты, водные растворы, масляные дисперсии и концентраты эмульсий. Корпус специализируется на выпуске гербицидов. Здесь находятся пять изолированных технологических линий, роботизированные станции фасовки, работающие одновременно с двумя линиями налива жидких препаративных форм. «Использование роботов при наливе и фасовке позволяет существенно сократить ручной труд, повысить производительность и свести на нет фактор ошибки, которая может стоить очень дорого сельхозтоваропроизводителям», — говорит генеральный директор «Волга Индастри» Александр Ярков.



Производительность зависит от особенностей действующих веществ и конкретного продукта. Например, для водных растворов или концентратов эмульсий она может достигать до 60 тыс. л в сутки, в то время как для форм, требующих диспергирования посредством помола, суточная выработка существенно ниже — порядка 20 тыс. л в сутки. «Что такое суспензионный препарат? Это препарат, в котором действующее вещество измельчается в специальных бисерных мельницах до частиц размером 0,5-10 мкм, что обеспечивает высокую биологическую эффективность и стабильность формуляции, — объясняет руководитель предприятия. — В ходе производства мы также используем различные вспомогательные компоненты, которые позволяют сохранить качество продукта в течение срока годности, помогают действующему веществу равномерно распределяться в объеме жидкости, растекаться, не скатываясь по листовой поверхности, проникать в растение, хорошо растворяться в рабочих растворах при применении».



Налив препарата дозируется счетчиками, норму задает оператор линии. Вес канистры проверяется на специальных весах. После налива канистра закрывается, а крышка запаивается. На разных стадиях производственного процесса на продукт наносится уникальный серийный номер — на крышку и на саму канистру. Затем считыватели с помощью нанесенных кодов определяют подлинность соответствия того или иного наименования заявленному продукту. После этого робот-манипулятор переносит канистры в короб, на котором тоже печатается соответствующая маркировка. «Если серийные номера не будут совпадать, то машина остановится и будет ждать разбора данной ситуации, — говорит Александр Ярков. — Впрочем, у нас пока таких остановок не было».



Все стадии технологического процесса на предприятии автоматизированы. Точность загрузки компонентов, подача растворителей, температурные и временные параметры контролируются, показатели процесса снимаются с технологических узлов посредством датчиков и обрабатываются специализированной программой, существенно минимизируя риски несоблюдения технологических регламентов.



Примечательно, что большая часть оборудования на предприятии — около 70% — отечественного производства. Все внедренные решения заметно увеличили эффективность и скорость производства, позволяя освобождать сотрудников для новых производственных мощностей. Так, благодаря роботизации в новом цехе для работы на двух линиях достаточно пяти специалистов. Всего же на заводе «Волга Индастри» трудится 265 человек.



Важность хранения



Одно из главных звеньев цепочки по выпуску ХСЗР — собственные мощности по хранению готовой продукции. Препараты должны храниться в помещениях с температурой воздуха не ниже плюс 5 ºС. Поэтому первым делом на заводе был возведен корпус-склад из сэндвич-панелей, которые дают возможность поддерживать в хранилище оптимальную температуру. Склад позволяет единовременно разместить порядка 2 млн л продукции.







Тара собственная

Экскурсия по заводу продолжилась в корпусе по выпуску полимерной тары. Собственное производство не только гарантирует надежное качество выпускаемых канистр и сохранение заявленных свойств продукции в течение всего срока годности, но и обеспечивает защиту от контрафакта. В цехе установлены две гидравлические машины и одна электрическая. Они выпускают 5- и 10-литровые HDPE- и COEX-канистры (до 3,5 тыс. шт. в сутки на одной машине), а также 20-литровые (до 2,25 тыс. шт. в день).



Все производство автоматизировано. Необходимые параметры тары закладываются программно, и машины строго выдерживают заданные требования. «После процесса выдува канистра поступает на испытание герметичности. Если утечек воздуха нет, то канистра годна для дальнейшего использования, — рассказывает Александр Ярков. — На этом же узле проходит и обработка горловины: так как в дальнейшем тара запаивается фольгой, ее важно сделать идеально ровной».



При производстве канистры образуются отходы. Все они отправляются в дробилку и затем вновь возвращаются в производство. «В цехе по выпуску полимерной тары отходов у нас как таковых нет», — подчеркивает руководитель.



Сейчас здесь идет монтаж литьевой машины, которая будет делать крышки для канистр. После ее запуска производство канистр будет иметь полный цикл.



Росприроднадзор подтверждает



Завод «Волга Индастри» отвечает самым высоким требованиям экологической безопасности, использует наилучшие доступные технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду, и осуществляет свою деятельность с соблюдением природоохранного законодательства. Производство сертифицировано в соответствии с международными требованиями ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (система экологического менеджмента), ISO 45001 (системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда). Интегрированная система менеджмента распространяется на деятельность по производству средств защиты растений (гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители, регуляторы роста растений, адъюванты) и микроудобрений.



Научная часть

Завершилась экскурсия в научном подразделении предприятия. Хотя именно отсюда и начинается создание всех продуктов «Агро Эксперт Груп». Лаборатория на заводе была открыта еще в первые годы работы. К 2020 году она выросла в исследовательский комплекс и теперь является частью научного центра компании.



Сегодня НИЦ «Агро Эксперт Груп» — это многофункциональный научно-исследовательский комплекс, сочетающий передовой опыт, интеллектуальные ресурсы и современное оснащение. В центре работает команда высококвалифицированных химиков и биологов, имеющих научные степени. Подразделения НИЦ — это R&D-центр в Москве, биологическая лаборатория в Волгограде, опытная станция в Липецкой области, а также научно-производственный центр (НПЦ) и испытательная химико-аналитическая лаборатория (ИХАЛ) на заводе «Волга Индастри».



НПЦ занимается разработкой препаратов, а испытательная химико-аналитическая лаборатория (ИХАЛ) осуществляет контроль всего поступающего на производство сырья и всей выпускаемой продукции.



«Сердце» НПЦ — лаборатории, которые занимаются созданием формуляций. Текущие реалии ставят перед компанией новые вызовы. «В 2022 году многие поставщики компонентов для СЗР покинули российский рынок, всем производителям в экстренном порядке приходилось искать альтернативные решения, а нам пришлось усилить работу по созданию своих новых формуляций на основе изысканий, пониманий всех структур и компонентов, которые мы используем», — делится директор по научно-технической работе «Агро Эксперт Груп» Ольга Агапова. Препаративные формы классифицируются по сложности: есть продукты достаточно понятные, которые можно сделать за несколько месяцев, а есть не имеющие аналогов комбинации действующих веществ, работа с которыми ведется до нескольких лет.



НПЦ включает три лаборатории, сосредоточенные на работе над разными видами препаративных форм. «Команда у нас драгоценная, собранная по крупицам, кадровая проблема сейчас везде стоит очень остро, а в рамках такой, именно научной специфической работы — это вдвойне большой дефицит», — обращает внимание топ-менеджер.







Испытательная химико-аналитическая лаборатория «Волга Индастри» единственная среди лабораторий отечественных предприятий — производителей пестицидов аккредитована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019). Помимо этого, ИХАЛ аккредитована в национальной системе Росаккредитации и в ассоциации аналитических центров «Аналитика» — участника соглашений о взаимном признании ILAC и АPAC. Аккредитация подтверждает техническую компетентность в испытании пестицидов и функционирование системы менеджмента лаборатории, что свидетельствует о соответствии качества контроля самым высоким российским и международным стандартам. Лаборатория имеет современное аналитическое оборудование. Рабочие процессы в рамках лабораторной деятельности осуществляются с помощью информационной менеджмент-системы StarLims.



Главная задача ИХАЛ — контроль качества продукции на всех этапах производства. «Все методики, которые мы используем для контроля, анализа действующих веществ и других параметров, у нас аттестованы и апробированы, — утверждает Агапова. — Благодаря тому, что мы работаем с системой StarLims, теперь весь процесс исследований — от взвешивания до формирования протоколов испытаний — производится автоматически. Данные снимаются со всех задействованных в ходе анализа приборов и обрабатываются программой. Таким образом, риск человеческой ошибки у нас сведен практически к нулю».



В разработке научного центра обычно находятся десятки препаратов. Среди последних инновационных продуктов, созданных учеными компании, — «Кайен Турбо» и «Полиан». Это жидкие гербициды на основе сульфонилмочевины для усиленного контроля сорняков, в том числе переросших. Ноу-хау данных препаратов заключается в том, что команда химиков предприятия смогла стабилизировать трибенурон-метил в жидкой препаративной форме.



Еще одна новейшая разработка — единственный в России комбинированный регулятор роста зерновых с двойным контролем полегания «Эммер». В этом продукте ученые «Агро Эксперт Груп» смогли соединить тринексапак-этил и хлормекватхлорид в одной формуляции, чего до этого не удавалось сделать никому на отечественном рынке.



Планы на миллиард рублей

Несмотря на уже внушительные объемы производства, «Агро Эксперт Груп» не планирует останавливаться на достигнутом. На 2026 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию четвертого производственного цеха, который будет оснащен еще четырьмя технологическими линиями. Это позволит удвоить мощность производства по выпуску суспензионных препаратов, водных растворов, а также концентратов эмульсии. Инвестиции оцениваются в 700 млн руб.



Кроме того, будет организована дополнительная площадка для хранения сырья, склад для размещения легковоспламеняющихся жидкостей. Также в перспективе рассматривается создание комплекса технологического синтеза, который будет ориентирован на импортозамещение тех или иных зарубежных компонентов, или создание уникальных модификаций для решения нестандартных задач. Опытные наработки таких ингредиентов уже ведутся.



Таким образом, только в ближайший год «Агро Эксперт Груп» вложит в развитие завода «Волга Индастри» не менее 1 млрд руб., причем все эти инвестиции будут сделаны за счет собственных средств.



«Агро Эксперт Груп» — новатор российского рынка ХСЗР по разработке уникальных препаратов, не имеющих аналогов на рынке по сочетанию действующих веществ. Пестициды и микроудобрения, производимые заводом компании «Волга Индастри», применяют более 2,6 тыс. сельхозпредприятий в России и СНГ. Под защитой препаратов «Агро Эксперт Груп» находятся агрокультуры на площади 25 млн га. Филиалы компании расположены в 32 регионах. Для оперативного контроля состояния растений и почвы работает сеть мобильных агрохимических лабораторий. В компании трудится более 1 тыс. сотрудников.

