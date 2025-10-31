Приглашаем на конференцию «Где маржа 2026»

Она пройдет 12-13 февраля 2026 года в Москве

12-13 февраля 2026 года Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) проведет 17-ю международную конференцию сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа 2026». Она пройдет в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская».



Конференция предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.



Как и в предыдущие годы, основными чертами конференции станут:



исключительно насыщенная и злободневная программа;



наиболее квалифицированные выступающие;



авторитетные спонсоры;



высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;



представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;



участие высокопоставленных государственных лиц.



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.



«Агроинвестор» - информационный партнер конференции.

