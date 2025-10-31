разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Приглашаем на конференцию «Где маржа 2026»

Новость конференции

Приглашаем на конференцию «Где маржа 2026»
Приглашаем на конференцию «Где маржа 2026»

Она пройдет 12-13 февраля 2026 года в Москве

12-13 февраля 2026 года () проведет 17-ю международную конференцию сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа 2026». Она пройдет в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская». 

Конференция предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Как и в предыдущие годы, основными чертами конференции станут:

  • исключительно насыщенная и злободневная программа;

  • наиболее квалифицированные выступающие;

  • авторитетные спонсоры;

  • высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;

  • представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;

  • участие высокопоставленных государственных лиц.

В течение конференции к услугам участников — аналитики , специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Спешите зарегистрироваться.

«» - информационный партнер конференции. 

«Где маржа — 2025»  

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти