Сохранить зерно до продажи: экономика рукавного хранения

СИБУР

О господдержке производителей АПК в связи с проблемами реализации сельхозпродукции рассказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на агровыставке «Золотая осень». Меры смогут частично компенсировать потери агропредприятий из-за проблем с транспортировкой. В условиях задержек сбыта главный вызов для хозяйств — хранение продукции — остается. В том числе об этом говорили участники деловой программы выставки

Урожаю нужен запас времени

Закупка государством зерна в резерв, пролонгация кредитов для аграриев, восстановление льготной ставки по коротким кредитам и субсидии на железнодорожные перевозки в связи с нарушением судоходства в Азово-Черноморском бассейне — эти меры поддержки помогут сельхозпредприятиям сохранить рентабельность и подготовиться к посевной кампании 2027 года. Однако если каналы сбыта не восстановятся, аграрии войдут в новый сезон с долговой нагрузкой, отмечает директор практики компании Strategy Partners Вадим Аникин. Для финансирования следующего цикла необходима реальная выручка от текущего урожая и восстановление логистики.



Отрасль оперативно адаптируется. В октябре через ключевой коридор Балтики планируется экспортировать 1,5 млн т зерна — объем, который был вывезен этим маршрутом за весь прошлый год, сообщил на круглом столе по вопросам торговли и логистики в АПК замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Боровой.



Однако расширение экспортной географии зерна требует времени, а урожай необходимо хранить без потери качества уже сегодня. Дефицит элеваторов вынуждает производителя искать удаленное хранилище или быстро продавать зерно по сниженным ценам. Для сохранения прибыли у АПК должна быть возможность выбирать сроки продажи. Именно такую задачу решает рукавная технология, о которой рассказала на круглом столе руководитель по продажам и развитию направления АПК СИБУРа Анастасия Синицына.



Емкость под фактический урожай

Полимерный рукав для хранения зерна — многослойная герметичная оболочка, эластичная и прочная, выдерживает перепады температур от -50°С до +50°С. Технология позволяет оперативно разместить прямо на подготовленном участке зерновые, масличные, бобовые культуры. Один рукав длиной 60-90 м вмещает от 200 до 300 т продукции, что позволяет дополнить действующие склады и элеваторы в период пиковой нагрузки. При этом совокупные потери за весь период хранения не превышают 2% объема продукции.



На круглом столе Анастасия Синицына привела модельный расчет. Для размещения 10 тыс. т зерна в 50 полимерных рукавах хозяйству потребуется: 1,8 млн руб., или 180 руб./т на рукава, 45 руб./т — на зерноупаковщик (первоначально возможна и аренда) и не более 100 руб./т — на горюче-смазочные материалы. Итого: для хранения 10 тыс. т зерна потребуется 3,25 млн руб., или 325 руб. на тонну зерна. Дополнительно рассчитываются расходы на подготовку площадки, выгрузку, контроль состояния рукавов, обслуживание техники и оплату труда.



Качество проверяют в полевых условиях

Выпуск спецтехники и полимерных рукавов в России полностью локализован. С 2023 года зерновые рукава изготавливают из полимерного сырья, производимого компанией СИБУР. Она является активным участником рынка, организует исследования эффективности применения рукавов, а также демонстрационные площадки — совместно с партнерами.



Спикер ознакомила участников круглого стола с исследованиями технологии в различных климатических поясах. Так, в Татарстане при научном сопровождении Казанского государственного аграрного университета с августа 2025 по январь 2026 года изучали хранение озимой и яровой пшеницы, ячменя, подсолнечника и рапса. Температуру, влажность, герметичность оболочки и качество продукции контролировали каждые 10-14 дней. Полученные результаты показали, что товарные характеристики всех пяти культур сохранились в норме.



Зерновые рукава позволяют реинвестировать

У России большой потенциал применения полимерных рукавов: сегодня в них размещают 7% сельхозпродукции, тогда как в Аргентине и Бразилии эти показатели составляют 40% и 44% соответственно. На пленарной сессии «Золотой осени» министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут связала дальнейшее развитие отрасли с повышением эффективности производства: «У наших предприятий должна быть прибыль для того, чтобы они могли ее реинвестировать. И мы должны обеспечить наличие этих собственных средств за счет технологического развития».



Рукавное хранение позволяет хозяйствам гибко управлять запасами, пока рынок и логистика определяют сроки продажи. По словам Анастасии Синицыной, СИБУР готов дополнительно компенсировать сельхозпроизводителям проценты по кредитам на закупку рукавов. В настоящее время региональные ведомства формируют перечень компаний для участия в программе.



«Зерновые рукава для хозяйства — это технология, которая, сохраняя качество урожая до момента реализации, позволяет хозяйству снижать себестоимость продукции, аккумулировать средства на подготовку к следующей посевной кампании, оставаться конкурентоспособным в сложное время», — отметила Анастасия Синицына.



Не только хранение, но и логистика

Полимерные решения помогают аграриям и при вывозе урожая. Переориентация экспорта удлиняет плечо перевозки, а в сезон отгрузок аренда зерновозов дорожает — при профиците полувагонов, которые в 3-4 раза дешевле.



Вагонный вкладыш превращает полувагон в тару для зерна без капитальных затрат: установка занимает около 20 минут, загрузка — до 68 т, выгрузка идет через штатные люки. Решение омологировано на сети РЖД и уже востребовано рынком: в 2025 году по железной дороге в полувагонах с вкладышами перевезли свыше 200 тыс. т зерна. По расчету СИБУРа, в сентябре 2026 года аренда зерновоза обходилась в 1320 руб./т за оборот, полувагона со вкладышем — в 524 руб./т. Экономия — 796 руб./т, или 54 тыс. руб., на вагон.



Еще одно решение, которое расшивает узкое место перевозок, завязанных только на зерновозы, — инлайнер для контейнера вместимостью до 25 т зерна. На направлениях в Китай и к портам Дальнего Востока, где контейнеры возвращаются полупустыми, экономика такой перевозки даже с учетом инлайнера сопоставима с зерновозом. При этом контейнер можно отправить до конечного покупателя без перегрузки зерна, в том числе с использованием контейнеровозов. Изготовление и поставку решений обеспечивают производители упаковки, СИБУР выступает технологическим партнером по полимерному сырью.

