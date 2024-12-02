«Рота-Агро»

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Агропромышленный комплекс «Рота-Агро» стал одним из крупнейших производителей сыра в премиум-сегменте

В ноябре 2024 года компания запустила новый завод премиальных сыров в Ленинском округе Подмосковья, на территории инвестиционного парка «Горки-1». Здесь планируют производить до 12 т сыра в сутки и до 5 тыс. т в год. Старт работе предприятия дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий партнер ГК «Рота» Алла Налча (Саблина). Проект был реализован в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2021. Инвестиции компании в строительство мощностей составили порядка 1,5 млрд руб. На новом предприятии создано 200 рабочих мест.



Благодаря инновационным решениям отечественных проектировщиков и конструкторов на одной производственной площадке удалось разместить два цеха: твердых сортов и сортов с белой благородной плесенью. Следующим этапом развития планируется создание отдельного производства сыра с голубой плесенью.



«От малого к большому, от простого к сложному — принцип, на котором строится наша компания. Открытие этого завода — судьбоносный момент для нас. Мы закрываем производственный цикл, который начали выстраивать еще восемь лет назад, — сказала во время открытия предприятия Алла Налча (Саблина). — Сейчас нам важно выйти на проектную мощность завода, а затем мы будем расширять линейку премиального сыра, строить еще одно производство для сортов с голубой плесенью. Бережный промышленный подход к производству дает нам возможность и сохранить качество продукции, и предоставить покупателю доступную цену».







Все сыры на новом заводе изготавливают из молока собственного производства, которое доставляют с животноводческого комплекса «Рота-Агро Благовещенье» дважды в сутки — после утренней и вечерней дойки. Высокотехнологичная молочно-товарная ферма была построена в 2016 году. Совокупно на всех площадках агрокомплекса содержится 5 тыс. коров голштино-фризской и айрширской породы, а также 450 голов молочных овец французской породы лакон.



«Энтузиаст, который берется за масштабную задачу, всегда нуждается в команде. И Алла Георгиевна говорит, что у нее есть дружный молодой профессиональный коллектив. Сегодня мы видим, что благодаря команде удалось реализовать такой масштабный проект. Сделать предприятие полного цикла — от производства молока до высококачественных сыров — это заслуживает уважения», — отметил Андрей Воробьев.



«Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твердые и сверхтвердые сорта сыров со сроком созревания до трех лет. Сыры компании отмечены высокими наградами: «Камамбер» и сверхтвердый «Резерв» получили золотые медали как «Лучшие сыры России», сыр «Монтарино Микс» стал победителем международного конкурса Cheese open 2024. Новинкой открывшегося завода стал сыр «Маасдам», который славится своими крупными глазками на срезе и имеет сладковато-ореховый вкус. Легендарный голландский сыр, сваренный по оригинальной рецептуре, поступит в продажу уже в декабре.







Еще одна масштабная задача, которая сейчас реализуется на заводе, — открытие цеха по выпуску сливочного масла. Предприятие уже закупило все необходимое оборудование, сейчас идет монтаж производственных линий. «Производство сливочного масла стало предметом особого внимания в последнее время из-за активного роста цен. В один момент крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям. Причин для это несколько, в том числе резкий скачок мировой стоимости, но главная вся-таки — дефицит сырья в стране, — подчеркивает Алла Налча (Саблина). — Потребление молочной продукции выросло, а молока больше не стало. Благодаря тому, что у нас предприятие замкнутого цикла с большим поголовьем, мы производство сокращать не планируем, а наоборот — будем только наращивать».



Для гурманов и любителей ненавязчивого промышленного туризма на заводе работает дегустационный зал с панорамным видом на сырохранилища. Под руководством сырного сомелье здесь можно насладиться лучшими образцами сыра, подобрать пару к вину, научиться делать изысканные сырные закуски вместе с шеф-поваром или в непринужденной и веселой обстановке поучаствовать в мастер-классе. Для желающих погрузиться в процесс сыроварения глубже на предприятии разработан специальный экскурсионный маршрут, который предполагает знакомство как с производством, так и с хранилищами.

