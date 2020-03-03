Основатель крупного агрохолдинга осужден за ущерб банку

Основатель и бывший гендиректор российско-казахстанского «Иволга-Холдинга» Василий Розинов приговорен к 2,5 годам ограничения свободы за причинение ущерба Евразийскому банку развития (ЕАБР), следует из сообщения Суда №2 города Костаная (Казахстан). До этого Розинов находился под залогом в 12,6 млн тенге (около 2,2 млн руб.).

Следствие в отношении основателя агрохолдинга «Иволга» было начато 17 сентября 2019 года. Изначально бизнесмен обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере — хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, однако суд переквалифицировал действия Розинова и признал его виновным в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием без признаков хищения, причинившим крупный ущерб.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что «Иволга-Холдинг» на основании договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии от 7 июля 2011 года получил в ЕАБР кредит на $80 млн. Компания вернула $30 млн основного долга и около $13,8 млн процентов по нему. При этом Розинов при получении денег ввел банк в заблуждение, представив не полный пакет документов по своей задолженности перед другими финансовыми институтами, и причинил ЕАБР материальный ущерб, говорится в сообщении костанайского суда. Банк оценивал ущерб в $52 млн. Наказание за мошенничество — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Обвинение просило для Розинова шести с половиной лет заключения в учреждении средней безопасности (колонии общего режима — «Агроинвестор»), конфискации имущества и лишения его государственных наград.

Подсудимый не признал вину в мошенничестве, пояснив, что у него не было намерений похищать средства, тем более что он брал кредит под личные гарантии. Деньги были вложены в производство, вернуть оставшуюся часть долга холдинг не смог из-за неурожайности в последние годы, девальвации тенге, а также «злого умысла рейдеров». Чтобы исправить ситуацию, в декабре 2017 года Розинов передал значительную часть своих казахстанских активов в доверительное управление ТОО «Олжа агро», однако это не дало ожидаемого эффекта и несколько хозяйств «Иволги», включая головное предприятие, подошли к банкротству. Ранее, выступая в суде с последним словом, предприниматель признал передачу активов большой ошибкой.

«Меня хотят оставить без имущества, прокуратура и КНБ (Комитет национальной безопасности — «Агроинвестор») провели огромную работу по поиску зерна, которое принадлежало мне <…>. Это было мое зерно, чего его было искать? Пытались найти яхты, зарубежные дворцы, но не нашли <…> потому что все до копейки было пущено в производство. Если бы «Олжа» выполнила свои обязательства, то этого суда не было бы», — цитировало Розинова издание «Курсив». Он также отметил, что не видит логики в том, что сначала его судили по гражданским искам, затем в уголовном порядке. «Если сейчас по таким гражданским искам начнут сажать, то у нас полстраны надо посадить на сегодняшний день, — сказал Розинов (цитата по «Курсиву»). — <…> А остальные просто не будут брать кредиты». В ходе прений бизнесмен заявлял, что уголовное дело против него сфабриковано «по просьбе некоторых людей», однако имен заказчиков и рейдеров он не назвал.

После изменения статьи обвинения Розинову грозило до пяти лет лишения свободы, однако при назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство — наличие на иждивении бизнесмена малолетнего ребенка. Гражданский иск по делу не заявлен, поскольку вся задолженность агрохолдинга перед ЕАБР взыскана решениями судов с компании и Розинова.

В России финансовых проблемах «Иволги» стало известно в мае 2015 года. Тогда Royal Bank of Scotland (RBS, Королевский банк Шотландии) обратился в Арбитражный суд Курской области по делу о банкротстве входящего в курский кластер «Иволга-Центр» «Сахара Золотухино» и установлении к нему требований в размере 16,2 млрд руб. Общие долги компании в России оценивались примерно в 35 млрд руб., в судах рассматривались десятки исков к структурам холдинга. Часть его активов в итоге перешла к российским лидерам рынка, в частности сахарный бизнес — к группе «Продимекс». Отраслевые аналитики считают, что проблемы «Иволги» - результат неэффективного менеджмента.

«Иволга-Холдинг» - многоотраслевая группа компаний, основанная в 1992 году, она занималась растениеводством, животноводством, производством сахара, семеноводством, переработкой и хранением зерна. Также в структуры компании входили медиаактивы, сеть автозаправочных станций, различные строительные предприятия и т. д. К 2014 году агрохолдинг стал одним из крупнейших в мире, под его контролем было около 1,5 млн га земли, в том числе примерно 550 тыс. га в России, где «Иволга» работала в Курской, Оренбургской, Челябинской и Ульяновской областях. По данным консалтинговой компании BEFL, в 2013 году холдинг «Иволга» был крупнейшим владельцем сельхозземель в России, однако в 2016-м он покинул первую пятерку лидеров и в последующие годы продолжал сокращать земельный банк. По данным на май 2019-го, у компании было 362 тыс. га, она занимала 11-е место в рейтинге BEFL.

Кроме Розинова 2 марта был осужден еще один бизнесмен — бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский. Суд в Ростовской области отклонил апелляцию на приговор, вынесенный Ленинским районным судом 5 декабря 2019 года, о признании Варшавского виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн руб. Бизнесмен приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее под контролем Варшавского был в том числе ряд агроактивов: компания «Русская свинина», агрофирмы в Ростовской области, также он был инициатором проекта строительства завода «ДонБиоТех» по выпуску лизина. Предприятие так и не было достроено, его долги превышают 13 млрд руб.