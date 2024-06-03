За четыре месяца 2024 года российский экспорт зернобобовых вырос в 2,2 раза

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В начале 2024 года российский экспорт зернобобовых культур продолжает расти опережающими темпами. По экспертной оценке Федерального центра «Агроэкспорт», за четыре месяца текущего года на зарубежные рынки поставлено свыше 1,2 млн т — в 2,2 раза больше, чем в январе-апреле 2023 года.



Драйвером роста стали отгрузки гороха. За указанный период они увеличились почти в три раза и превысили 1,1 млн т. При этом в лидеры среди покупателей отечественного гороха вышла Индия. Активный экспорт культуры в южноазиатскую страну начался в декабре 2023 года, за январь-март, согласно данным индийской таможни, закупки российского гороха превысили 355 тыс. т. Только за март Индия импортировала почти 200 тыс. т гороха. Второе место среди покупателей российского гороха занимает Китай: по данным ГТУ КНР, за четыре месяца из России ввезено 270 тыс. т — в 15 раз больше января-апреля 2023 года. На третьем месте — Турция.



Российский экспорт нута в начале 2024 года составил примерно 130 тыс. т — на 10% меньше первых четырех месяцев 2023 года. При этом тройка ведущих импортеров по сравнению с 2023 годом не изменилась. Лидером по-прежнему является Турция, на которую приходится около половины всех российских поставок данной зернобобовой культуры. В январе-апреле в Турцию экспортировано 65 тыс. т нута. Второе место — у Пакистана, третье — у Египта.



Отгрузки чечевицы в январе-апреле уменьшились в годовом исчислении на 14%. Наибольшие объемы российской чечевицы также были поставлены в Турцию — 17 тыс. т. Помимо Турции в первую тройку импортеров входят Пакистан и Индия.



Напомним, что в 2023 году российский экспорт зернобобовых культур достиг рекордных показателей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с 2022 годом и превысив 3,6 млн т. Такая динамика стала результатом увеличения посевных площадей и открытия рынков Китая и Индии для нашей продукции. В том числе поставки гороха на зарубежные рынки увеличились в 2,5 раза, до 2,8 млн т, нута — в 2,1 раза, до более чем 540 тыс. т, чечевицы — в 2,4 раза, почти до 300 тыс. т. При этом сохраняется высокий потенциал по дальнейшему развитию производства и экспорта данных культур.



«За последние несколько лет Россия стала важным игроком на мировом рынке гороха и уже зарекомендовала себя в качестве надежного и стабильного поставщика. Мы смогли заместить выбывшие объемы Канады, предотвратив вероятный экспоненциальный рост мировых цен в ситуации, когда кроме Китая на импортном рынке появилась Индия — крупнейший потребитель бобовых в мире», — комментирует руководитель аналитического агентства Russian Pulses Analytics Сергей Плужников. По его словам, российский горох принимается ведущими импортерами мира, при этом отечественные экспортеры могут отгружать как небольшие контейнерные, так и крупнотоннажные панамаксовые партии. «В случае продления разрешения беспошлинного импорта гороха Индией мы сможем увеличить поставки с нового урожая, потому что наше качество и ценообразование понятно нашим партнерам и уже хорошо принимается рынком», — подчеркивает Сергей Плужников.



Помимо гороха высоким экспортным потенциалом обладают и другие зернобобовые культуры. «Предприятия “ЭкоНивы” выращивают чечевицу с 2016 года и поставляют ее не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Среди партнеров — Пакистан, Индия, ОАЭ, Турция. В этих странах компания уже имеет налаженные связи и сформированный имидж, который дает определенную премию к цене», — рассказывает заместитель генерального директора ГК «ЭкоНива» Михаил Матвеенко.



Под урожай 2024 года «ЭкоНива» запланировала существенное увеличение объемов производства чечевицы. «Благодаря присутствию группы в 13 регионах России нам удается добиваться стабильных урожаев и экспортного качества в разных климатических зонах — от Новосибирска до Рязани. Участие в бизнес-миссиях и выставках позволяет группе выстраивать работу напрямую с компаниями-импортерами, а качество продукции и регулярность поставок создают основу для выстраивания долгосрочных отношений», — добавляет Матвеенко.



Подробнее с трендами мирового рынка зернобобовых культур можно будет ознакомиться во втором выпуске Ежегодного доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2023/24». Издание готовится «Агроэкспортом» и МГИМО совместно с ведущими компаниями АПК и экспертами и будет презентовано в июле 2024 года. Доклад создан в рамках государственной программы «Приоритет 2030» и представляет анализ актуальных трендов на мировых аграрных рынках. Один из разделов Ежегодника посвящен зерновым и зернобобовым культурам.

