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Рубеж в 6 млн тонн пройден. Производство сахара за 10 лет увеличилось вдвое
Сезон-2016/17 стал рекордным для свеклосахарной отрасли. Урожай превысил 48 млн т, а выпуск сахара перевалил за 6 млн т. Использовать такой объем внутри страны невозможно, потребление продукта стагнирует. Поддержать рынок мог бы экспорт, но сектор к нему пока не готов. О результатах работы рынка и перспективах 2017 года расскажет автор этой статьиЕвгений Иванов
Агроинвестор, март 2017
Свеклосахарный сезон-2016/17 складывался для отрасли непросто. Благоприятные для выращивания свеклы погодные условия позволили южным регионам рано отсеяться, остальные, напротив, вышли в поле позже обычного из-за непогоды. К копке юг также приступил раньше, чем всегда, однако в сентябре — начале октября начавшиеся дожди сильно замедляли уборочную кампанию вплоть до полной остановки. Несмотря на сложности, аграрии получили рекордные урожайность и сбор. А результат их усилий вылился в самое высокое в истории отрасли производство сахара — более 6 млн т.
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