

Свеклосахарный сезон-2016/17 складывался для отрасли непросто. Благоприятные для выращивания свеклы погодные условия позволили южным регионам рано отсеяться, остальные, напротив, вышли в поле позже обычного из-за непогоды. К копке юг также приступил раньше, чем всегда, однако в сентябре — начале октября начавшиеся дожди сильно замедляли уборочную кампанию вплоть до полной остановки. Несмотря на сложности, аграрии получили рекордные урожайность и сбор. А результат их усилий вылился в самое высокое в истории отрасли производство сахара — более 6 млн т.