

В денежном выражении мировой объем рынка кормов компания оценивает в $460 млрд. В топ-10 стран сосредоточено 56% всех комбикормовых заводов мира, которые выпускают 60% от глобального объема кормов. Россия в этом списке занимает седьмое место с объемом производства 29 млн т. Правда, по данным Росстата, в 2016 году в стране было выпущено 25,8 млн т комбикормов, а также 1,3 млн т растительных кормов. Однако, поскольку Германия, занимающая в рейтинге Alltech восьмую строчку, произвела 24,5 млн т кормов, позиция нашей страны остается неизменной, если ориентироваться на показатели статведомства.