 Росстат объявил предварительные итоги по урожаю — Агроинвестор
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Аналитика
Росстат объявил предварительные итоги по урожаю
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Сбор пшеницы вырос на 17%, кукурузы и подсолнечника — снизился на 21% и 13%
Окончательные итоги сезона-2016/17 будут объявлены в марте 2018 года
Фото: М. Стулов

Росстат опубликовал предварительные данные по уборке сельскохозяйственных культур в России. Предварительная оценка урожая зерновых и зернобобовых подтверждена на рекордном уровне 134,1 млн т в чистом весе, что на 11,2% больше 2016 года. В том числе сбор пшеницы вырос на 17,1% до 85,8 млн т, ячменя — на 14,4% до 20,6 млн т, ржи — на 0,2% до 2,5 млн т. При этом кукурузы на зерно получили лишь 12,1 млн т, что на 21,3% меньше, чем годом ранее.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур в первоначально оприходованном весе составил почти 141 млн т, следует из материалов Росстата. Таким образом, удельный вес неиспользуемых отходов в этом году составил 4,9%. По данным аналитической компании «ПроЗерно», такой коэффициент рефакции является самым низким за всю историю. В 2016-м он равнялся 5,1%.

Урожайность зерновых и зернобобовых в 2017 году выросла до 29,1 ц/га против 26,2 ц/га в 2016-м, 23,7 ц/га в 2015-м и 24,1 ц/га в 2014-м. В том числе урожайность пшеницы увеличилась на 16,4% до 31,2 ц/га, ячменя — на 18,6% до 26,2 ц/га, ржи — на 6,9% до 21,7 ц/га. В то же время урожайность кукурузы на зерно снизилась на 11,6% до 48,7 ц/га. Несмотря на это, окончательный итог по урожаю кукурузы может оказаться выше, не исключает аналитический центр «СовЭкон». По данным Минсельхоза, к 21 декабря она была обмолочена лишь с 85,7% уборочных площадей, в том числе 22% посевов оставались неубранными в Центре страны, 31,1% — в Поволжье, 13,7% — на Северном Кавказе. Не исключено, что часть этих посевов все же удастся убрать. Аналогичная ситуация была и в прошлом сезоне: к концу 2016 года кукуруза была убрана с 89% площадей, в результате чего в декабре Росстат объявил об ее урожае на уровне 13,8 млн т, однако в марте показатель был пересмотрен до 15,3 млн т.

Кроме кукурузы также на 9% уменьшилось производство риса, валовой сбор которого, по предварительным данным, составил 984 тыс. т — самый низкий результат с 2013 года. В прошлом году урожай риса достиг 1,08 млн т. Производство гречихи, напротив, выросло на 28,1% до 1,5 млн т. В том числе в Алтайском крае, на который приходится 45% собранного урожая, сбор увеличился на 10,3% до 690 тыс. т. Урожай зернобобовых агрокультур прибавил 45% до 4,3 млн т, овса получили на 14,4% больше — 5,4 млн т, производство тритикале снизилось на 19,7% до 497 тыс. т, проса — на 49,9% до 316 тыс. т.

Производство подсолнечника в 2017 году составило 9,6 млн т, что на 12,6% меньше, чем годом ранее (11 млн т). По оценке «СовЭкона», предварительный итог Росстата является неожиданно низким. Эксперты полагают, что в первом квартале цифра будет повышена с учетом того, что неубранными, согласно оперативным данным Минсельхоза к 21 декабря, оставались 12,6% посевов или почти 1 млн т, и по состоянию на середину декабря уборочные работы продолжались. Урожай другой масличной агрокультуры — сои — показал рост на 14,1% до 3,6 млн т, а рапса — на 50,5% до 151 тыс. т.

Урожай сахарной свеклы объявлен на уровне 48,2 млн т, что на 6,1% меньше, чем в 2016-м. Как ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, вероятно, позднее цифры также будут скорректированы в большую сторону. В конце прошлого года предварительно был объявлен аналогичный объем валового сбора (48,3 млн т), однако затем он был увеличен до рекордных 51,4 млн т. За счет более высокой дигестии и выхода сахара в нынешнем сезоне ожидается обновление рекорда выработки свекловичного сахара, который, как прогнозируют ИКАР и Союзроссахар, может достигнуть 6,5 млн т.

Валовой сбор картофеля засчитан Росстатом на уровне 29,6 млн т, что на 4,9% ниже уровня 2016-го. Сокращение произошло за счет хозяйств населения, где производство составило 22,8 млн т, в то время как сельхозорганизации, на которые приходится 14% всего урожая, показали рост на 0,5% до 4,2 млн т. Овощей в этом году выращено 16,3 млн т, что на 0,3% больше 2016-го, из них 10,4 млн т собрано в хозяйствах населения и 3,4 млн т — в сельхозорганизациях. Урожай плодов и ягод упал на 11% до 2,9 млн т против 3,3 млн т годом ранее.

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