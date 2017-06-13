В прошлом году в России увеличилось среднедушевое потребление хлеба, растительного масла, сахара и мяса, при этом в рационе людей по-прежнему мало молочных продуктов и овощей.

Потребление хлеба на 23 кг выше нормы

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Фото: М. Стулов

По предварительным данным Минсельхоза, в прошлом году среднее потребление хлебных продуктов составило 119 кг/чел. В 2015-м показатель был на 1 кг/чел. меньше, следует из данных Росстата. При этом норма потребления, рекомендованная Минздравом, составляет 96 кг на человека в год. Цены на хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов за январь — декабрь 2016-го увеличились на 4,9%, по сравнению с другими продуктами питания это один из самых низких темпов удорожания.