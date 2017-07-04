Начало уборочной кампании, продление продовольственного эмбарго, снижение ключевой ставки ЦБ и другие значимые события агроотрасли, случившиеся за месяц

Турецкие овощи и фрукты вернулись в Россию

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Фото: С. Николаев

В начале июня правительство России сняло ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов питания, за исключением томатов. Глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что эмбарго на них должно сохраниться еще не менее трех лет — этого времени будет достаточно, чтобы отечественные компании увеличили объемы производства. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, в течение лета будут идти консультации по сезонному допуску на российский рынок турецких томатов. Возможно, в итоге будет разрешен их ввоз для переработки.