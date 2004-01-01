Медведев: аграрный сектор стал двигать всю экономику

Аграрный сектор стал двигать всю экономику, а программа импортозамещения приносит свои результаты, сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил, что 214 млрд рублей было выделено на поддержку сельского хозяйства в этом году. Сельское хозяйство составляет порядка 4% ВВП России. По данным Минэкономразвития, за январь-июль индекс производства продукции сельского хозяйства вырос на 3,2% по сравнению с падением ВВП на 0,9%.