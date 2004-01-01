Выставки/конференции
Январь — Март 2017Агротехника и технологии, январь 2017
РОССИЯ
Зерно — комбикорма — ветеринария
Международная специализированная торгово-промышленная выставка. В числе разделов: растениеводство, агрохимия; зерно, зернопродукты; корма; ветеринария; животноводство; непродуктивные (домашние) животные; аквакультура; биотопливо, переработка и утилизация отходов.
31 января — 2 февраля Москва, ВВЦ
Организатор: «Экспохлеб»
www.expohleb.breadbusiness.ru/rus/zkv
Продэкспо 2017
24-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.
6−10 февраля
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.prod-expo.ru
Агроферма
Международная выставка племенного дела и инновационных технологий для производства и переработки продукции животноводства. Племенные животные и программы, техника для воспроизводства, приготовление и хранение кормов, строительство помещений, оборудование для содержания и кормления, ветпрепараты, техника для микроклимата, удаления навоза, доильная и охладительная
7−9 февраля Москва, ВВЦ, пав. 75
Организатор: ОАО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ
www.agrofarm.org
Молочная и мясная индустрия
XV Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производства. Разделы выставки: «Выращивание и содержание сельскохозяйственных животных и птицы. Корма»; «Оборудование и технологии для производства и упаковки молочной продукции»; «Оборудование и технологии для производства и упаковки мясной продукции». Деловая программа.
28 февраля — 3 марта
Москва, «Крокус Экспо»
Организатор: ITE
www.md-expo.ru
Агропромышленный форум Юга России
Агропромышленный форум объединит специализированные выставки «Интерагромаш», «Агротехнологии» и обширную деловую программу. Разделы выставки «Интерагромаш»: «Сельхозтехника, запчасти, спецтехника»; «Переработка, хранение и транспортировка агропродукции»; «Оборудование для диагностики, технического обслуживания и ремонта сельхозмашин»; «Инновационные технологии, наука»; «Услуги для предприятий АПК». Разделы выставки «Агротехнологии»: «Растениеводство»; «Животноводство»; «Стандартизация и метрология, автоматизация».
1−3 марта
Ростов-на-Дону, «Вертолэкспо»
Организатор: «Вертолэкспо»
www.vertolexpo.ru
Агрокомплекс
17-я Международная специализированная выставка техники и оборудования для АПК, перерабатывающей промышленности и индустрии продуктов питания. Программа включает проведение конференций, круглых столов, семинаров.
14−17 марта
г. Уфа, выставочный комплекс «ВДНХ-Экспо»
Организатор: «Башкирская выставочная компания», Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
www.agrobvk.ru
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
SIMA 2017
Международная сельскохозяйственная выставка. Основные разделы: «Сельскохозяйственная техника»; «Животноводство»; «Зерновые и клубневые агрокультуры»; «Орошение»; «Возобновляемая энергия»; «Услуги в сельском хозяйстве».
26 февраля — 2 марта
Франция, Париж, выставочный центр Paris Nord-Villepinte
Организатор: Exposima / Comexposium
www.simaonline.com
AgriTek Astana 2017
12-я международная специализированная сельскохозяйственная выставка. Тематика: сельскохозяйственная техника, оборудование для обработки почвы; удобрения; интенсивное земледелие; технологии раз- ведения скота; инкубаторное оборудование; репродуцирование; приготовление и переработка кормов; переработка отходов животноводства; животноводческие комплексы.
15−17 марта
Казахстан, г. Астана, выставочный центр «Корме»
Организатор: TNT Productions Inc.
agriastana.kz
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