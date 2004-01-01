РОССИЯ

Зерно — комбикорма — ветеринария

Международная специализированная торгово-промышленная выставка. В числе разделов: растениеводство, агрохимия; зерно, зернопродукты; корма; ветеринария; животноводство; непродуктивные (домашние) животные; аквакультура; биотопливо, переработка и утилизация отходов.



31 января — 2 февраля Москва, ВВЦ



Организатор: «Экспохлеб»

www.expohleb.breadbusiness.ru/rus/zkv



Продэкспо 2017

24-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.



6−10 февраля



Москва, ЦВК «Экспоцентр»

www.prod-expo.ru



Агроферма

Международная выставка племенного дела и инновационных технологий для производства и переработки продукции животноводства. Племенные животные и программы, техника для воспроизводства, приготовление и хранение кормов, строительство помещений, оборудование для содержания и кормления, ветпрепараты, техника для микроклимата, удаления навоза, доильная и охладительная и т. д.



7−9 февраля Москва, ВВЦ, пав. 75

Организатор: ОАО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ

www.agrofarm.org



Молочная и мясная индустрия

XV Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производства. Разделы выставки: «Выращивание и содержание сельскохозяйственных животных и птицы. Корма»; «Оборудование и технологии для производства и упаковки молочной продукции»; «Оборудование и технологии для производства и упаковки мясной продукции». Деловая программа.



28 февраля — 3 марта



Москва, «Крокус Экспо»



Организатор: ITE

www.md-expo.ru



Агропромышленный форум Юга России

Агропромышленный форум объединит специализированные выставки «Интерагромаш», «Агротехнологии» и обширную деловую программу. Разделы выставки «Интерагромаш»: «Сельхозтехника, запчасти, спецтехника»; «Переработка, хранение и транспортировка агропродукции»; «Оборудование для диагностики, технического обслуживания и ремонта сельхозмашин»; «Инновационные технологии, наука»; «Услуги для предприятий АПК». Разделы выставки «Агротехнологии»: «Растениеводство»; «Животноводство»; «Стандартизация и метрология, автоматизация».



1−3 марта



Ростов-на-Дону, «Вертолэкспо»



Организатор: «Вертолэкспо»

www.vertolexpo.ru



Агрокомплекс

17-я Международная специализированная выставка техники и оборудования для АПК, перерабатывающей промышленности и индустрии продуктов питания. Программа включает проведение конференций, круглых столов, семинаров.



14−17 марта



г. Уфа, выставочный комплекс «ВДНХ-Экспо»



Организатор: «Башкирская выставочная компания», Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

www.agrobvk.ru



ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

SIMA 2017

Международная сельскохозяйственная выставка. Основные разделы: «Сельскохозяйственная техника»; «Животноводство»; «Зерновые и клубневые агрокультуры»; «Орошение»; «Возобновляемая энергия»; «Услуги в сельском хозяйстве».



26 февраля — 2 марта



Франция, Париж, выставочный центр Paris Nord-Villepinte



Организатор: Exposima / Comexposium

www.simaonline.com



AgriTek Astana 2017

12-я международная специализированная сельскохозяйственная выставка. Тематика: сельскохозяйственная техника, оборудование для обработки почвы; удобрения; интенсивное земледелие; технологии раз- ведения скота; инкубаторное оборудование; репродуцирование; приготовление и переработка кормов; переработка отходов животноводства; животноводческие комплексы.



15−17 марта



Казахстан, г. Астана, выставочный центр «Корме»



Организатор: TNT Productions Inc.

agriastana.kz

