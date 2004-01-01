В России собраны рекордные 3,2 млн т сои

По состоянию на 13 декабря в целом по России собрано 3,2 млн т сои в бункерном весе, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года. По оценке экспертов, в чистом весе валовой сбор сои в этом сезоне составит 3,04−3,06 млн т против 2,641 млн т в 2015-м, 2,364 млн т в 2014-м и 1,517 млн т в 2013-м. При этом, несмотря на рекордный урожай, импорт также будет рекордным — если в прошлом сезоне было ввезено около 2,1 млн т, то в этом сезоне ожидается 2,15 млн т.

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Австралийская пшеница окажет давление на мировые цены

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США повысила на 2,5 млн т, до 23 млн т прогноз экспорта пшеницы из Австралии в этом сельхозгоду. По сравнению с прошлогодним показателем производство этой агрокультуры будет выше на 35% и составит рекордные 33 млн т. Также прогноз экспорта пересмотрен и в отношении аргентинской пшеницы — с 8 млн т до 8,2 млн т. Повышение экспортных ожиданий приведет к усилению давления на мировые цены, полагают аналитики.

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АЧС на Кубани не скажется на экспорте зерна

В Краснодарском крае стабилизировалась ситуация с африканской чумой свиней (АЧС), в связи с чем власти региона не видят оснований для введения карантина на вывоз зерна. Как сообщил замглавы администрации Краснодарского края Андрей Коробка, зерно было собрано в июле, а проблемы с АЧС появились в сентябре. Губернатором региона Вениамином Кондратьевым подписаны постановления об ограничительных мерах в очагах АЧС и введении режима повышенной готовности на всей территории края.

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Потребление мяса увеличится на 1,8 кг/чел. по итогам года

Среднее потребление мяса по итогам года может составить 73,4 кг/чел., что на 1,8 кг/чел. больше, чем было в 2015-м. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. При этом потребление свинины возросло почти до 25 кг/чел., что является рекордным показателем за последние 25 лет. На долю свинины в этом году придется 34% в структуре общего потребления всех видов мяса, это на 2% больше, чем в 2015 и 2014-м. Доля мяса птицы, как и в прошлом году, сохранится на уровне 45%, а говядины снизится с 20% до 19%.

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Ткачев намерен обеспечить страну продуктами в течение семи лет

В перспективе ближайших семи лет Россия выйдет на полное самообеспечение сельхозпродуктами, за исключением тропических фруктов. Такую уверенность выразил глава Минсельхоза России Александр Ткачев на «правительственном часе» в Госдуме. Для полного замещения импорта в ближайшие пять лет, в частности, необходимо ежегодно вводить по 400 га теплиц, к 2020 году заложить 72 тыс. га садов, площади виноградников увеличивать на 10 тыс. га ежегодно. А ля перехода на полное самообеспечение по молоку необходимо до 2020 года строить по 150−200 ферм в год, подсчитал министр.

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