Семья топ-менеджера «Лукойла» покупает 244 тысячи гектаров сельхозземель

Шведская компания Black Earth Farming (BEF), контролирующая 244 тыс. га в Черноземье, подписала рамочное соглашение о продаже своих российских активов. Как говорится в сообщении компании, покупателем является «Волго-донсельхозинвест», принадлежащий семье члена правления «Лукойла» Сергея Кукуры. В соответствии с соглашением, «Волго-донсельхозинвесту» перейдут «Агро-Инвест» и «Агро-Инвест регионы», контролируемые BEF. В результате земельный банк «Волго-донсельхозинвеста» вырастет более чем вдвое, почти до 450 тыс. га. Совокупная стоимость сделки оценена в $200 млн без учета долгов.



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Цитата недели

Укрепление рубля негативно скажется не только на АПК, но и других секторах экономики, пострадает экспортный потенциал. Глава агроведомства уверен, что сейчас все производители заинтересованы в девальвации национальной валюты.

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Топ-20 крупнейших производителей свинины по итогам 2016 года

Национальный союз свиноводов опубликовал рейтинг крупнейших российских производителей свинины по итогам 2016 года. Лидером, как и в 2015 году, стал «Мираторг», на долю которого приходится 11,5% общего объема промышленного производства свинины в России. В прошлом году холдинг нарастил производство на 6% до 409 тыс. т (здесь и далее — в живом весе). На втором месте по-прежнему находится «Русагро» со 190 тыс. т. По сравнению с 2015 годом производство свинины в группе выросло на 1% до 190 тыс. т, что составляет 5,3% всего российского промпроизводства. Почти на 9% до 184,8 тыс. т сумела нарастить выпуск свинины группа «Черкизово», как и годом ранее занимающая третью строчку. Также в первую пятерку вошел «Великолукский свиноводческий комплекс», поднявшийся с восьмого места.



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Минсельхоз переписал программу развития АПК

Минсельхоз намерен внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020 года. Проект постановления правительства опубликован на портале regulation. gov.ru. По сравнению с действующей редакцией число подпрограмм увеличено с 11 до 15. Скорректированы и цели: если сейчас указано на необходимость обеспечения продовольственной независимости и ускоренное импортозамещение по молоку, овощам, семенному картофелю и плодово-ягодной продукции, то в новой редакции этих намерений нет. Вместо этого предполагается просто обеспечить население безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Слово «импортозамещение» убрали и из задач программы: теперь планируется выполнять стимулирование роста производства и реализацию экспортного потенциала.



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Какие агроактивы найдены у Сергея Данкверта

Российское подразделение Transparency International нашло признаки неурегулированного конфликта интересов в работе главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Как сообщает Центр управления расследованиями (ЦУР), после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против Данкверта, назвав его заинтересованным лицом, сельхозактивы у руководителя российского надзорного ведомства действительно были обнаружены. В частности, как выяснилось, Сергей Данкверт владеет 88,15% управляющей компании «Агроменеджмент», 75%-ной долей в калужских фирмах «ДомСтрой» и «Стандарт плюс», а также 76% в калужском охотничьем хозяйстве «Озерное». Эти компании, в свою очередь, аффилированы с крупным племенным хозяйством «Агроплемсоюз», которым Данкверт управлял с 1995 по 2000 год.



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Минсельхоз уменьшил планы строительства ОРЦ почти в девять раз

В Солнечногорском районе Подмосковья начал работу оптово-распределительный центр (ОРЦ) «Радумля». Запущена первая очередь основного павильона комплекса с 39 камерами хранения с контролируемой температурой от +2ºС до +14°C общей площадью более 13 тыс. м2, а также линии сортировки, калибровки, мойки и упаковки овощей и фруктов. Вторую очередь проекта планируется ввести до конца этого года, после чего годовой товарооборот «Радумли» сможет достигнуть 1,5 млн т. В конце 2014 года Минсельхоз дополнил госпрограмму развития сельского хозяйства подпрограммой «Развитие ОРЦ и инфраструктуры системы социального питания» стоимостью 79,3 млрд руб. Изначально предполагалось к концу 2020-го построить сеть общей мощностью единовременного хранения свыше 4,7 млн т, затем показатель был уменьшен до 3 млн т. Теперь в проекте обновленной госпрограммы говорится, что до 2020 года должны быть введены комплексы на 346,54 тыс. т единовременного хранения.



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