Урожай риса на Кубани может достичь рекорда

Текущее состояние посевов риса в Краснодарском крае позволяет прогнозировать валовой сбор в объеме до 900 тыс. т при благоприятных погодных условиях в период созревания и уборки, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. Таким образом, урожай может побить рекорд 2012 года, когда в регионе было собрано 857 тыс. т этой агрокультуры. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский прогнозирует общероссийский валовой сбор риса в этом году в объеме 1,1 млн т, что позволит полностью покрыть внутренние потребности. Высокий урожай риса в этом году может быть получен, несмотря на значительное сокращение посевных площадей из-за падения рентабельности отрасли, увеличения засоренности посевов сорняками, а также проблем нормативного регулирования.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Производство сахара в этом году может вновь превысить 6 млн т, что больше внутренних потребностей страны. Цены на него падают, что способно привести к сокращению посевов сахарной свеклы в следующем году. Правда, в итоге результат будет зависеть от сбора агрокультуры, а он — от погодных условий.



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Посевы масличных выросли, но рекордного урожая может не быть

Посевы масличных агрокультур под урожай 2017 года, по данным Росстата, выросли почти на 3%, до рекордных 12,5 млн га. Основной рост площадей обеспечили посевы главной масличной агрокультуры — подсолнечника. В этом году, по оценке Минсельхоза, под него отдано 7,9 млн га, что на 400 тыс. га больше, чем в 2016-м. Однако прибавка может не привести к рекордному урожаю. В начале лета Минсельхоз прогнозировал сбор в 9,4 млн т по сравнению с прошлогодними 10,7 млн т. По оценке «СовЭкона» урожай подсолнечника будет на прошлогоднем уровне — 11,1 млн т (в начале августа компания повысила свой прогноз, в июне сбор оценивался в 10,6 млн т). Другие эксперты рынка еще более оптимистичны. ИКАР и «ПроЗерно» прогнозируют урожай до 11,3 млн т. Посевы сои в этом году тоже увеличились, сбор будет самым высоким за всю историю — 3,5 млн т, считает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «ПроЗерно» ждет 3,6 млн т (в 2016-м — 3,1 млн т), ИКАР − 3,4−3,5 млн т.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Импорт турецких томатов — угроза тепличному бизнесу

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью «Россия 24» сказал, что наша страна не готова импортировать турецкие томаты и не будет этого делать. После запрета их ввоза бизнес начал активнее инвестировать в производство тепличных овощей, сектор стал одним из приоритетов господдержки, и возобновлять поставки было бы несправедливо по отношению к отечественным производителям, отметил глава агроведомства. По словам партнера практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимира Шафоростова, при возобновлении импорта турецких томатов они могут занять до 50% от всего объема тепличных томатов на нашем рынке. Вне зависимости от курса валют и потребительских предпочтений рост предложения спровоцирует снижение среднерыночной цены и приведет к падению рентабельности отечественных производителей. В прошлом году среднее потребление томатов в России составило 23 кг на человека, к 2027-му этот показатель может вырасти до 30 кг. В целом по стране потребление может увеличиться с 3,4 млн т в прошлом году до 3,9 млн т через 10 лет, то есть примерно на 500 тыс. т. Учитывая объем импорта из Турции в 2015-м (347 тыс. т), возобновление поставок из этой страны может закрыть растущие потребности населения, усложнив работу российским тепличным комплексам и сделав инвестиции в проекты неокупаемыми.



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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ





Экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 может установить рекорд в 43 млн т благодаря прогнозируемому урожаю и высоким переходящим остаткам. Валовой сбор зерна может достичь 129 млн т, оценивает «Русагротранс».



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У «Черкизово» погибла часть поголовья индейки

«РСХБ-Страхование» выплатило «Тамбовской индейке» (совместный проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) 1,57 млн руб. компенсации за гибель свыше 2,8 тыс. индеек. По информации страховой компании, причиной смерти птиц стала асфиксия. Они испугались проникшего в корпус пресмыкающегося и скопились в одном месте помещения, излишняя концентрация индеек спровоцировала у них отек легких. Стадо индейки общей численностью более 660 тыс. птиц было застраховано от рисков болезни, пожара, отравления, несчастного случая и стихийных бедствий, случай был признан страховым. Это не первый случай гибели индеек из-за испуга. Так, в 2015 году на одной из птицефабрик компании «Сибирская губерния» произошла массовая гибель птицы. В результате расследования специалисты пришли к выводу, что около 400 индюшат умерли от страха — у 80% погибших птиц был обнаружен разрыв сердечной мышцы.



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Планы «Мираторга» обеспокоили новосибирские власти

«Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, планирует инвестировать 350 млн руб. в строительство распределительного центра в Новосибирской области общей площадью свыше 6,7 тыс. кв. м. Как сообщил «Агроинвестору» представитель холдинга, ввод в эксплуатацию центра позволит увеличить поставки мяса в регион на четверть, до 35 тыс. т в год. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин подтвердил наличие заявки от «Мираторга». Он сообщил, что компания собирается завозить на территорию региона 90 тыс. т мяса, и выразил опасение по поводу такого объема. «Когда они говорят, что будут завозить на территорию области 90 тыс. т мяса, то у меня возникает вопрос, а куда мы будем девать свое? На мой взгляд, нужно уделять больше внимания собственным производителям, которые строят, а не пытаться затащить сюда других, а потом самим не знать, куда деть», — сказал министр. Согласно данным Росстата, производство скота и птицы на убой в убойном весе в Новосибирской области в прошлом году составило 169,7 тыс. т.



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