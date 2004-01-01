Дмитрий Патрушев возглавит Минсельхоз

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатов в министры. Минсельхоз может возглавить руководитель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева.



Также Медведев предложил главе государства назначить ранее озвученных им кандидатов на посты вице-премьеров. Среди них — Алексей Гордеев, полпред президента в Центральном федеральном округе, экс-губернатор Воронежской области, до этого руководивший Минсельхозом. На посту вице-премьера он будет курировать сельское хозяйство. Ранее предполагалось, что чиновник может совместить должности и возглавить Минсельхоз. Что этого не произойдет, стало понятно 15 мая, когда президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, сдвоенная должность будет лишь у первого вице-премьера — министра финансов. На нее предлагается назначить Антона Силуанова, который возглавлял Минфин и в прежнем правительстве.



Глава государства отметил, что все представленные кандидатуры — люди известные, с хорошим опытом работы и хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. «Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении. Нужно будет оперативно решить вопросы — я вас прошу к этому тоже подключиться — по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», — добавил Путин (цитата по сайту Кремля).



Александру Ткачеву, бывшему министром сельского хозяйства с апреля 2015 года, ряд экспертов и политологов ранее прочили должность полпреда президента по Южному федеральному округ. О том, где Ткачев продолжит свою карьеру, пока не сообщается.



Патрушев был назначен председателем правления Россельхозбанка летом 2010 года, причем тогда это стало неожиданностью для отрасли. До этого Патрушев с 2007 года был вице-президентов ВТБ. Вместе с руководителем тогда и высший менеджмент — большая часть зампредов правления РСХБ, так, например, вместе с Патрушевым в банк пришли другие выходцы из ВТБ. Патрушев — выпускник Госуниверситета управления по специальности «Менеджмент».



Прежнее правительство сложило полномочия 7 мая после инаугурации Владимира Путина на четвертый срок. В тот же день глава государства предложил кандидатуру Медведева на пост главы правительства, днем позже Госдума утвердила его в этой должности. 15 мая Путин подписал указ о формировании нового кабмина.



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