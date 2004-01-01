В церемонии открытия выставки приняли участие Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и губернатор Алтайского края Александр Карлин. Мероприятие посетили делегации из 50 различных регионов России и представители таких стран, как Германия, Белоруссия и Казахстан.

На масштабном мероприятии техника Лилиани была представлена в двух точках — на собственном стенде и на стенде компании «Техно Профи» — официального дилера Лилиани в регионе.

На собственном стенде компания представила по одному образцу техники из каждой модельной линейки. Были показаны:

бункер-перегрузчик БП 25/31 , оснащенный тентовой системой защиты от природных осадков, самозагрузочным шнеком ШС-1, который может быть использован для загрузки бункера непосредственно с грузовиков с задним выгрузным склизом и системой для загрузки сеялок, т. е. полным комплектом оборудования для работы на посевной;

, оснащенный тентовой системой защиты от природных осадков, самозагрузочным шнеком ШС-1, который может быть использован для загрузки бункера непосредственно с грузовиков с задним выгрузным склизом и системой для загрузки сеялок, полным комплектом оборудования для работы на посевной; зерноупаковочная машина МЗУ с верхней загрузкой , предназначенная для упаковывания зерна в герметичные пластиковые рукава по специальной технологии хранения зерна.

, предназначенная для упаковывания зерна в герметичные пластиковые рукава по специальной технологии хранения зерна. зерноразгрузочная машина МЗР, предназначенная для разгрузки зерна из пластиковых рукавов. Машина разрезает рукав, обеспечивая горизонтальную и вертикальную подачу зерна, с помощью шнековых транспортеров, в автотранспортное средство.

Машина разрезает рукав, обеспечивая горизонтальную и вертикальную подачу зерна, с помощью шнековых транспортеров, в автотранспортное средство. автомобильный перегрузчик МВА-450−01, предназнченный для перегрузки зерна и других сыпучих грузов с самосвального автотранспорта с нижней или верхней петлей крепления боковых бортов, а также с любой самосвальной машины с задней выгрузкой, в другие транспортные или технологические средства.

Еще одна единица техники «Лилиани» была представлена на стенде официального дилера по Алтайскому краю «Техно-Профи» — бункер-перегрузчик БП 33/42. Бункер Лилиани был показан в цепке с трактором John Deere. Также на стенде дилера был смоделирован процесс параллельной выгрузки комбайна в бункер-перегрузчик.