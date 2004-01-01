Техника Лилиани на «Всероссийском дне поля 2016» в Алтайском крае
Компания «Лилиани» презентовала свою технику и инновационные технологии на прошедшем с 14 по 16 июля в Алтайском крае «Всероссийском дне поля — 2016» и получила награду за внедрение в агропромышленный комплекс техники и технологий от Министра сельского хозяйства Александра Николаевича ТкачеваИюль 2016
В церемонии открытия выставки приняли участие Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и губернатор Алтайского края Александр Карлин. Мероприятие посетили делегации из 50 различных регионов России и представители таких стран, как Германия, Белоруссия и Казахстан.
На масштабном мероприятии техника Лилиани была представлена в двух точках — на собственном стенде и на стенде компании «Техно Профи» — официального дилера Лилиани в регионе.
На собственном стенде компания представила по одному образцу техники из каждой модельной линейки. Были показаны:
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бункер-перегрузчик БП 25/31, оснащенный тентовой системой защиты от природных осадков, самозагрузочным шнеком ШС-1, который может быть использован для загрузки бункера непосредственно с грузовиков с задним выгрузным склизом и системой для загрузки сеялок,
т. е.полным комплектом оборудования для работы на посевной;
- зерноупаковочная машина МЗУ с верхней загрузкой, предназначенная для упаковывания зерна в герметичные пластиковые рукава по специальной технологии хранения зерна.
- зерноразгрузочная машина МЗР, предназначенная для разгрузки зерна из пластиковых рукавов. Машина разрезает рукав, обеспечивая горизонтальную и вертикальную подачу зерна, с помощью шнековых транспортеров, в автотранспортное средство.
- автомобильный перегрузчик МВА-450−01, предназнченный для перегрузки зерна и других сыпучих грузов с самосвального автотранспорта с нижней или верхней петлей крепления боковых бортов, а также с любой самосвальной машины с задней выгрузкой, в другие транспортные или технологические средства.
Еще одна единица техники «Лилиани» была представлена на стенде официального дилера по Алтайскому краю «Техно-Профи» — бункер-перегрузчик БП 33/42. Бункер Лилиани был показан в цепке с трактором John Deere. Также на стенде дилера был смоделирован процесс параллельной выгрузки комбайна в бункер-перегрузчик.
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