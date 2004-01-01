С 21 по 23 июля 2016 года в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан на базе ООО АП им. Калинина прошел «День поля — 2016», организаторами которого выступили Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ, Администрация муниципального района Стерлитамакского района РБ при участии Башкирской выставочной компании. Также в открытии мероприятии принял участие Глава Республики Башкортостан — Рустэм Хамитов.

Техника Лилини вызвала большой интерес у представителей аграрного сектора, посетивших мероприятие. Многие интресовались автомобильным перегрузчиком МВА и его возможностью по мобильной перевалке сыпучих грузов в вагоны, зерновозы и другие транспортные средства.

На стенде был смоделирован процесс перегрузки зерна из автоперегрузчика МВА в зерноупаковочную машину МЗУ. Такой комплект оборудования обеспечивает максимальную производительность упаковки зерна — 120 т/ч.

Интерес к технологиям загрузки и хранения зерна в пластиковых рукавах тоже был высоким. Этот способ хранения зерновых актуален в регионе и уже применяется в некоторых хозяйствах РБ.

И традиционно компанией «Лилиани» был представлен самый популярный в линейке бункеров-перегрузчиков — БП 25/31. В период уборки к этой технике был повышенный интерес, поскольку основным назначением бункера является его применение на уборке, как буферная зона между комбайном и автомашиной. Его использование позволяет избежать простоев техники на загрузке и выгрузке. Также бункеры-перегрузчики применяются на севе при загрузки сеялок и посевных комплексов.