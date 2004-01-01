Широкое и диверсифицированное предложение BKT, производителя шин Off-Highway, одного из лучших игроков данного сектора в мире, является отличительным и очень конкурентоспособным элементом компании, которая всегда заботилась о создании специальных решений, способных удовлетворить самые разнообразные потребности пользователей, которые ежедневно должны отвечать на вызовы сельского хозяйства. Для машин, выполняющих операции по опрыскиванию, BKT создала шины, которые в состоянии выдерживать большие грузы и, одновременно, защищают культуры без утрамбовки почвы. Кроме этого, шины должны гарантировать максимальный комфорт вождения во время частых перемещений на поле и на дороге. Таким образом, гамма BKT становится превосходным решением, плодом идеальной связи технологии и новаторства с целью обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и рентабельности.

Превосходство для операций по опрыскиванию

Agrimax Spargo - это радиальная шина, созданная BKT, переинтерпретируя технологию VF, и разработанная специально для выполнения операций по опрыскиванию и для пропашных культур, поскольку она может выдерживать большую грузоподъемность, поддерживая одинаковое внутреннее давление шины, что может использоваться в качестве стандартного решения равного размера, сохраняя, таким образом, производительность культур и уменьшая утрамбовку почвы.

Эта шина, которая может использоваться поливалентно, как на почве, так и на дорожном полотне, обеспечивает в обоих случаях максимальный комфорт вождения и отличный уровень стабильности. Исключительные характеристики тяги и постоянный контакт с почвой дополняют Agrimax Spargo, превосходный продукт марки BKT. В данный момент на рынке имеются четыре размера: VF 380/85 R 38, VF 380/90 R 46 VF 380/105 R 50 и VF 420/95 R 50.

Превосходство «узких» шин для опрыскивания

Кроме Agrimax Spargo, BKT может похвастаться полной гаммой узких шин, идеально подходящих не только для полевых опрыскивателей, а также для транспортных средств, которые используются для пропашных культур или для сбора винограда на виноградниках.

Первой в списке является Agrimax RT 945, узкий протектор которой был специально разработан для защиты почвы и для защиты урожая. Великолепная способность самоочистки облегчает перемещения с работы на поле на дорожное полотно, поддерживая постоянную деликатность в соприкосновении с почвой. Кроме того, что данная шина является идеальной для выполнения операций по опрыскиванию, она отличается среди «узких» продуктов особой предрасположенностью к пропашным культурам. Для этой гаммы было разработано семь размеров.

Далее следует Agrimax RT 955, радиальная шина BKT, идеально подходящая для тяжелых машин, используемых для уборки урожая, она идеально подходит для использования на пропашных культурах. И не только. Эта модель представлена в двадцати разных размерах. Agrimax RT 955 оснащена специальным рисунком протектора и закругленной боковиной, гарантируя превосходную тягу и постоянный контакт с почвой.

Превосходство во время тяги

Круг гаммы для полевых опрыскивателей завершают две шины — Agrimax RT 855 и Agrimax RT 765, специально разработанные как для опрыскивания пропашных культур, так и для сбора винограда.

Это первая радиальная шина, которая отличается комфортом вождения и тягой. Она идеально подходит также для обработки почвы и перемещения на поле и на дороге. Она представлена в сорока четырех разных размерах.

Второй является шина серии 70 BKT, превосходно подходящая для экипировки полевых опрыскивателей и современных тракторов, выполняющих тяжелые операции. Специальная смесь нового поколения делает ее исключительно устойчивой к порезам и износу. К высокой прочности добавляется уникальное сцепление шины с дорогой и минимальная утрамбовка почвы. Agrimax RT 765 имеется в тридцати четырех разных размерах.

Опрыскивание является фундаментальным этапом возделывания культур и требует идеального выполнения, сохраняя почву во время прохода от утрамбовки, несмотря на вес машины. Это является определяющей особенностью, на которую BKT ответил специальными продуктами, осознавая проблемы данной операции.

Это приоритетная цель BKT: поставлять годный продукт, соответствующий различным потребностям с целью оптимизации расходов, улучшения продуктивности культуры и состояния здоровья почвы, а также уменьшения потребления топлива машины и постоянного сокращения времени простоя.