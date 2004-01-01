Форум был организован на полях Демоцентра компании BASF и на семенном заводе сельхозпредприятия ООО «Русское поле» в п. Новикова. Мероприятие получило серьезную административную поддержку на региональном и федеральном уровне. Одним из организаторов форума выступил Национальный союз производителей ячменя, солода и хмеля, а генеральным спонсором по сельскохозяйственной технике стала компания CNH Industrial. Количество гостей, приехавших на Зерновой Форум Сибири, превысило 230 человек.

С технологиями послеуборочной подработки зерна и семян гости знакомились на базе семенного завода ООО «Русское поле», который работает на оборудовании компании ПЕТКУС и располагает двумя семенными линиями производительностью 10 тонн в час каждая и двумя сушилками на 20 тонн в час. Завершающим этапом подготовки семян является их протравливание и упаковка.

По словам директора ООО «Русское поле» Владимира Иващенко, технология подработки семян — это ключевой момент для получения ценного семенного материала. На заводе участники форума смогли увидеть машины PETKUS, которые были поставлены около 10 лет назад. Многие модели сегодня уже не выпускаются, поскольку модельный ряд претерпел существенные изменения, однако это оборудование продолжает исправно трудиться, доказывая свое качество и надежность на десятилетия.

В то же время демонстрация производственных новинок и возможность прямого общения со специалистами из Германии, позволила подчеркнуть ориентированность компании Петкус на инновационное развитие и непрерывный выпуск машин нового поколения, некоторые из которых, к примеру, Мультидражиратор СМ 100 опережают стандарты и потребности настоящего времени. Гости также познакомились с такими новинками компании PETKUS как Оптоселектор OS 900i и сортировальный пневмостол GMidEx.