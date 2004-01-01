В России спрос на свежие овощи стремительно растет. «Агрокультура Групп», стратегически расположенная в 100 км от Москвы в Каширском районе, является одной из тех компаний, которые отвечают требованиям роста спроса на овощи. В высокотехнологичных теплицах будут производить безопасные для здоровья огурцы и томаты с применением инновационных методов биологической защиты растений. Общая площадь теплиц составит 12 га, проект реализует ООО ПФК «Тепличные технологии».

Специалисты «Агрокультура Групп» понимают, что свет является одним из самых важных факторов в тепличном производстве. Таким образом, был выбран светильник Hortilux'1000 Watt HSE NXT II с отражателем BETA, который специально разработан для выращивания культур шпалерным методом. Искусственная досветка влияет не только на производительность растений, но также улучшает качество производства и организации работы, что приводит к увеличению урожайности на м2.

ПФК «Тепличные технологии» поддерживает решение «Агрокультура Групп» в пользу Hortilux.

«Они являются специалистами в области технических решений для досвечивания растений в теплицах. Их проекты и планы освещения — высокого качества и соответствуют российским стандартам, а светильники очень легко устанавливать», говорит г-н Владимир Цанава, генеральный директор ООО ПФК «Тепличные технологии».

ООО ПФК «Тепличные технологии», основанное в 2007 г., было первым поставщиком пластиковых теплиц под-ключ в России. Опыт и знания помогли им стать одной из ведущих компаний в России, которая создает и поставляет комплексные проекты теплиц, включая все оборудование, проектирование, монтаж и адаптацию проектной документации к российским стандартам. Этот комплексный подход, основанный на оптимальном балансе цена-качество, является очень успешным в России.