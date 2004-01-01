Форум и выставка «Тепличные комплексы России 2016» — профессиональная международная площадка для привлечения инвестиций в тепличную отрасль России, обсуждения стратегий развития индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых взаимовыгодных контрактов.

Среди ВИП-делегаций форума: Агрокомплекс Чурилово, Технологии тепличного роста, Новые Агропромышленный парк Удмурдской Республики, ЭкоПродукт, Андруссера Агро, Агрокультура Групп, «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева, Агрокультурагрупп, Фабрика овощей и многие другие.

В Форуме принимают участие крупнейшие инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы, инициаторы инвестиционных тепличных проектов из всех регионов России, первые лица федеральных и региональных агрохолдингов, профильные министерства и ведомства РФ, главы регионов, руководители торговых сетей и сервисных компаний, президенты национальных союзов и ассоциаций.

Самое интересное в программе форума:

Представление 60+ тепличных инвестиционных проектов со сроком реализации 2016−2020 гг. со всех регионов России

со сроком реализации 2016−2020 гг. со всех регионов России Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги. Финансирование и инвестиционный климат

Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги. Финансирование и инвестиционный климат «Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч

инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч Эффективные стратегии ведения бизнеса! Генерация энергии, строительство, инфраструктура, бизнес-план для успешного развития предприятия

Генерация энергии, строительство, инфраструктура, бизнес-план для успешного развития предприятия 50+ авторитетных экспертов: семеноводство, хранение овощей, переработка, транспортировка, сбыт, торговые сети

семеноводство, хранение овощей, переработка, транспортировка, сбыт, торговые сети От поля до прилавка : эффективные стратегии сбыта произведенной продукции

: эффективные стратегии сбыта произведенной продукции «Встречи с торговыми сетями» : обсуждение соглашений с руководителями российских и международных торговых сетей

: обсуждение соглашений с Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования

Контактное лицо: Эльвира Сахабутдинова, руководитель форума,+7 499 505 1 505

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