Организаторами «Дня сои» выступили министерство сельского хозяйства Амурской области под патронатом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБНУ «ДальНИИМЭСХ». Участие в мероприятии принял Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Также участниками стали заводы-производители и поставщики сельхозтехники и оборудования, компании, реализующие пестициды, организации, изготавливающие и поставляющие запчасти, а также оказывающие услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин.

Компания «Лилиани» приняла участие в выставке техники совместно с партнерами — ЗАО «Благовещенскагротехснаб» и представила на стенде 2 вида машин: бункер-перегрузчик БП 22/28 новой модификации и зерноупаковочную машину МЗУ.

Модификация бункера БП 22/28 была разработана специально для дальневосточного региона. Она имеет ромбовидный балансир и другие колеса, что позволяет серьезно уменьшить высоту загрузки. Это актуально в регионе в связи с тем, что на полях Амурской области популярны комбайны VECTOR и другие легкие комбайны с небольшой высотой выгрузки. Заниженная версия БП 22/28 как раз специально адаптирована под такой тип комбайнов.

Зерноупаковочная машина МЗУ предназначена для упаковывания зерна в герметичные пластиковые рукава по специальной технологии хранения, которая на сегодняшний день с успехом применяется во многих регионах России и республики Казахстан. Подходит такая технология и для хранения сои, а на амурской земле собирают 40% от всего российского урожая по этой культуре. При этом дефицит складских площадей серьезный, что открывает перед простой и доступной технологией хранения в рукавах хорошие перспективы в регионе.