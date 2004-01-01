Организаторами мероприятия выступают Группа Компаний «МЕГАМИКС» совместно с концерном BASF SE и Группой Компаний «ВИК» при поддержке Росптицесоюза.

В работе конференции примут участие около 200 специалистов в области кормления, содержания и ветеринарии сельскохозяйственной птицы из России, а также зарубежья, в том числе владельцы крупных птицефабрик и фермерских хозяйств, производственных комплексов.

Доклады, готовящиеся к конференции, имеют высокую научную и практическую ценность. Участники услышат доклады ведущих российских и зарубежных ученых, освещающие вопросы безопасности кормов, особенностей кормления птицы, ветеринарии, создания микроклимата, оптимизации работы птицефабрик и другие актуальные темы.

В программе конференции также запланирована экскурсия на премиксный завод «МЕГАМИКС», открытие которого произошло 26 мая 2016 года. В ходе посещения завода участники конференции смогут ознакомиться с технологией производства премиксов, контролем качества и логистикой современного премиксного предприятия. Производственная мощность завода — 140 тысяч тонн.