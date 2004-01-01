Митас, составная часть группы Треллеборг, и его партнеры провели этот необычный трюк в этом месяце в Голандии. На задней оси плавающего трактора Клаас были обуты самые большие в мире сельхозшины Митас1250/50 R 32 SFT и на передней оси стояли шины Митас 750/55 R 30 SFT.

Павел Котт, продакт менеджер по сельхозшинам Митас, сказал: «Митас сосредотачивается на то, что приносит фермерам пользу. Флотационные шины могут не только сделать яхту из фермерских тракторов, но они также могут принести им более высокие урожаи благодаря низкому уплотнению почвы этими шинами во время работы в полевых условиях.

«Речь идет о флотации. Суммарный объем воздуха в установленных шинах позволил 4-тонному трактору ходить по воде. Представьте себе это мягкое распределение веса над почвой, когда машина делает свою повседневную работу.»

Эксперимент проходил 14 сентября в г. Offingawier, Нидерланды. Митас, вместе со своими партнерами BOS Mechanisatie, Gruva TECHNIEK и B & O Bandenservice, организовал это мероприятие, чтобы продемонстрировать потенциал сельскохозяйственных шин с четким фокусом на тему уплотнения почвы.

Берт Куипер, директор по продажам техники Клаас «Kamps de Wild», голландского импортера Клааса добавил: «Мы очень рады быть частью этого проекта, который показывает возможности сельскохозяйственной техники под другим углом. Мы никогда не предполагали, что наш трактор будет ходить по воде.»

Общий вес трактора Claas Axos 320 с полным топливным баком, передним грузом и водителем составлял 4068 кг. Объем шин Mitas 1250/50 R 32 SFT внушительный: 2157 литров, и шин 750/55 R 30 SFT 685 литров при номинальном давлении 2,4 бар.

Шина Митас 1250/50 R 32 SFT предназначена для зерновозов, комбайнов и другой мощной сельскохозяйственной техники. Митас 1250/50 R 32 SFT 188A8 / 185B имеет диаметр 2,02 м и способна перевозить грузы весом до 14 метрических тонн (скоростью около 10 километров в час, циклические операции). При весе в 571 килограммов, эта супер упругая шина (SFT) является также самой тяжелой шиной в ассортименте шин MITAS. Шина доступна по всему миру.