Яркую и насыщенную программу готовит компания Ростсельмаш для главного агротехнологического форума страны, который пройдет в Москве 4 — 9 октября.

Как отмечают организаторы, на протяжении всех дней работы «Агросалона» стенд производителя будет выступать в качестве основной демонстрационной и дискуссионной площадки по вопросам импортозамещения в аграрном машиностроении.

Этой теме в полной мере отвечает масштабная экспозиция самого Ростсельмаш, которая пройдет под лозунгом «Превосходство технологий», и на которой будут представлены отдельные плоды работы коллектива компании в данном направлении.

Главными событиями выставки обещают стать 2 премьеры новых машин. Итак, нас ждет презентация кормоуборочного комбайна RSM F 2650, представляющего серию кормоуборочных комбайнов третьего поколения от Ростсельмаш. Снабженные двигателями до 650 л. с., эти машины относятся к высокопроизводительной агротехнике и являются конкурентами западных аналогов в мощностном диапазоне от 500 до 699 л. с. Питающий аппарат RSM F 2650 оснащен новой системой агрегатирования, благодаря чему он может работать с широкозахватными адаптерами (от 4 до 7,5 м.). Механизм быстрой навески, быстроразъемная муфта привода адаптера, а также расположение рамки капотирования на питателе повышают эффективность технологического процесса. Агромашина получила гидравлическую систему изменения длины резки кормовой массы, которая, в отличие от механической, не ограничивает количество вариаций в диапазоне от 4 до 22 мм. Новое поколение кормоуборочных комбайнов отличает также богатое опциональное оснащение в базовой комплектации, в т. ч. автоматические системы контроля и поднастроек, что повышает производительность и эффективность работы комбайнов.

Еще одна новинка — пожалуй, самая ожидаемая — новый зерноуборочный комбайн 3-го класса. Название машины (NOVA) указывает на последовательность поколений техники. Находясь в сегменте третьеклассников, NOVA обладает рядом конструктивных преимуществ, повышающих эффективность работы ряда узлов и систем. Так, двигатель NOVA мощнее на 20% (180 л. с.); в сравнении с аналогами, площадь очистки больше в 1,5 раза; объем бункера тоже серьезный — 4,5 куб. м., а скорость выгрузки — 50 литров в секунду. Все это обеспечивает высокий для класса уровень производительности машины, который обещает быть на 15% выше, чем у аналогов. Кроме того, современный комбайн обладает комфортабельной двухместной кабиной, расширенным набором адаптеров как для уборки зерновых, бобовых, так и пропашных. Серийное производство модели стартует в 2017 году, причем будут доступны исполнения с полным приводом, копнителем, измельчителем, а также двигателем под европейские экологические требования.



И кормоуборочный RSM F 2650, и зерноуборочный NOVA созданы на основе новой глобальной платформы, родоначальницей которой стала двухбарабанная клавишная модель RSM 161. Ее официальная премьера прошла также на Агросалоне двумя годами ранее, однако и в этом году без нее экспозиция Ростсельмаш была бы неполной. Собранные вместе три модели дают более глубокое представление возможностей новой комбайновой платформы Ростсельмаш, на базе которой разрабатывается целая серия зерно- и кормоуборочных машин.

Событием «Агросалона» обещает стать официальная презентация «русифицированного» трактора VERSATILE 2375, производство которого в этом году полностью перенесено из Канады в Россию. Высокий уровень локализации позволяет включить трактор в перечень техники, реализуемой с поддержкой госсубсидий, а организация массового производства — насытить «голодный» российский рынок одной из самых популярных в стране моделей.

Еще двумя яркими образцами реализации программы импортозамещения являются прицепной опрыскиватель RSM TS 3200 Satellite и борона RSM DX 850 (8,8м). Организации их производства на российской площадке предшествовала продуктивная работа инженеров компании. Они применили в конструкции агрегатов несколько кардинальных решений, направленных на повышение надежности отдельных узлов и систем и эффективности эксплуатации техники в целом. И опрыскиватель, и борона уже выпускаются серийно на промышленной площадке Ростсельмаш в Ростове-на-Дону.

Конструкторская школа Ростсельмаш остается одной из самых сильных и пользуется авторитетом в мировом аграрном машиностроении. Гостям корпоративного стенда будет предоставлена возможность детально ознакомиться с лучшими инженерными решениями компании последних лет. Прежде всего, это разработки, удостоенные наград конкурса инноваций Агросалона: прецизионный гусеничный ход трактора Versatile 460 Delta Track и система очистки OptiFlow зерноуборочного комбайна RSM 161 — обе награждены медалями конкурса.

Всего будет представлено более 30 образцов различных типов техники, отдельных систем и узлов. Подробные консультации по каждой машине гости корпоративной экспозиции смогут получить на протяжении всех 4 дней работы «Агросалона».

Справка по наградам Агросалона

Система очистки зерноуборочного комбайна RSM 161, многомерная (5D)

За внедрение нового измерения в области очистки — управление зазором решет молотильно-сепарирующего устройства.

Инновационное алгоритмическое управление зазорами решет, изменяемое положение решетного стана, вариативный по интенсивности воздушный поток многосекционного турбовентилятора — основа решения. В отличие от существующих конструкций обеспечивает равномерное распределение воздушного потока в зависимости от уровня загрузки решета. Позволяет не снижать производительности уборки при работе на склонах до 18% как в продольном, так и в поперечном направлении. Повышает эффективность очистки на 16% независимо от распределения зернового вороха по объему системы очистки и поверхностям решет.

Для очистки вороха применяется 2-х каскадная система очистки OptiFlow с запатентованной подвеской решет площадью 7,1 кв. м. Мощный оптимизированный воздушный поток, большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной доске значительно улучшают процесс очистки. На верхнем решете использована технология «волнового» решета — гребенки имеют разные размеры. Это запатентованное решение обеспечивает более равномерное распределение воздушного потока и предотвращает застревание высокоостистых колосьев на решетах. В системе очистки используется двухпоточный турбинный вентилятор с электронным управлением, частота вращения которого регулируется из кабины и отображается на панели управления.

Очистка решет и компонентов удобна, настройка решет проводится быстро — оператором из кабины.

Прецизионный гусеничный ход трактора Versatile 460 Delta Track

За внедрение не имеющей аналогов независимой подвески опорных роликов, обеспечивающей экологическую безопасность и непревзойдённый комфорт без использования дополнительных средств амортизации.

Система гусеничного движителя тракторов Versatile является самым передовым решением в отрасли. Основные критерии, которые закладывались при его проектировании — простота обслуживания, надежность конструкции, долговечность узлов и деталей.

Главная отличительная особенность гусеничных тракторов Versatile — в уникальной конструкции тандемной рамы опорных роликов, которая имеет две степени свободы, что позволяет:

- равномерно распределить массу трактора по всей площади пятна контакта;

- снизить уплотнение почвы;

- повысить тяговый потенциал трактора;

- повысить плавность хода при проезде по мелким неровностям;

- уменьшить коэффициент пробуксовки;

- сократить расход топлива;

- снизить утомляемость и увеличить производительность оператора.

Система натяжения гусениц не требует обслуживания.