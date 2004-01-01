Организаторами мероприятия выступили Группа Компаний «МЕГАМИКС» совместно с концерном BASF SE и Группой Компаний «ВИК» при поддержке Российского птицеводческого союза.

В работе конференции приняли участие порядка 200 специалистов в области кормления, содержания и ветеринарии сельскохозяйственной птицы из России и зарубежья, в том числе руководители и учредители крупных птицефабрик, фермерских хозяйств и производственных комплексов. Мероприятие посетили заместитель Главы администрации Липецкой области Тагинцев Николай Федорович и Начальник областного управления сельского хозяйства Долгих Олег Валентинович.

Конференция была открыта приветствием генерального директора «МЕГАМИКС» Фризен Василия Генриховича, который выразил благодарность участникам за посещение мероприятия и пожелал плодотворной работы.

Далее слово взял заместитель Главы администрации Липецкой области Тагинцев Николай Федорович:

- Для нас высокая честь во второй раз проводить столь масштабное мероприятие под эгидой Росптицесоюза на Липецкой земле. Подобные профессиональные форумы — прекрасная возможность обменяться опытом и получить новые знания, позволяющие всем нам двигаться вперед. Сегодня птицеводство — одна из самых успешных отраслей, реализующих курс на импортозамещение.

С докладом о состоянии и вызовах будущего в развитии мирового и отечественного птицеводства выступил Президент «Российского птицеводческого союза», директор ФНЦ «ВНИТИП» РАН, академик Российской академии наук Фисинин Владимир Иванович. Он подчеркнул, что сегодня птицеводство — единственная отрасль производства, которой удалось в 2,5 раза превысить показатели 1990 года.

- Только с августа 2014 года по декабрь 2015 года объем произведенного мяса птицы вырос на 479 тыс. тонн. За последние 5 лет производство яйца увеличилось более, чем на 2,3 млрд, — отметил академик.

В числе тех, кто обеспечил наибольший прирост в рамках действия отраслевой программы, Владимир Иванович назвал предприятия Липецкой области.

В своем выступлении генеральный директор «Российского птицеводческого союза», доктор экономических наук Бобылева Галина Алексеевна охарактеризовала текущую ситуацию в птицеводческой отрасли, а также отметила точки роста отрасли и пути решения возможных проблем.

Вниманию участников были представлены доклады ведущих российских и зарубежных ученых, освещающие актуальные вопросы выращивания, содержания и кормления высокопродуктивной птицы, ветеринарии, создания микроклимата, оптимизации работы птицефабрик, безопасности и контроля качества кормов и другие темы.

Большую ценность представляет не только научно-практическая сторона конференции, но и партнерские отношения, складывающиеся в процессе работы на мероприятии. Конференция «Птицеводство России» ежегодно становится площадкой, где в комфортной обстановке могут встретиться и обсудить важные вопросы представители научной и производственной сфер птицеводства.

Во второй день участники конференции посетили премиксный завод «МЕГАМИКС», который был открыт 26 мая 2016 года. В ходе посещения производственного комплекса участники конференции ознакомились с технологией производства премиксов, контролем качества и логистикой современного премиксного предприятия. Напомним, что по оценкам специалистов завод компании «МЕГАМИКС» в Липецкой области является крупнейшим и самым высокотехнологичным предприятием в отрасли не только в России, но и в Европе. Производственная мощность комплекса в Липецкой области — 140 тысяч тонн премиксов в год.

Компания «МЕГАМИКС» искренне благодарит всех участников конференции за проявленный интерес!

Мы надеемся, что эти два дня были наполнены полезной практической информацией, положительными эмоциями и интересными знакомствами. Будем рады встрече с Вами в 2017 году!