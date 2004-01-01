На стенде Дениса Мантурова приветствовал генеральный директор ООО «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян.

В ходе беседы были подробнее рассмотрены технологии, внедряемые компанией «Лилиани», а также механизмы работы техники и факторы, позволяющие повысить общую производительность всех задействованных в агропроцессах сельхозмашин. Помимо этого министр поинтересовался проблемами, с которыми сталкивается отечественный производитель, и ответил на вопросы.

Высокую эффективность техники «Лилиани» и ее ценность в условиях импортозамещения отметил и Евгений Корчевой, директор Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», сопровождавший делегацию министерства.

Изюминкой стенда «Лилиани» стала переговорная зона, организованная прямо в бункере-перегрузчике. Гости стенда с удовольствием поднимались на площадку, откуда открывался отличный обзор не только выставочного зала, но и внутреннего устройства бункера благодаря стеклянному полу.

Ростовская компания «Лилиани» представила на выставке две новинки: бункеры-перегрузчики зерна БП-16.С2 и БП 33/42 Т. Также были выставлены основные серийные продукты бренда: зерноупаковочная машина МЗУ и бункер-перегрузчик БП 25/31.

Модель бункера БП-16.С2 завоевала серебряную медаль конкурса инновационной техники «Агросалон». Награду она получила за возможность ее использования на севе. При применении бункера для загрузки сеялок простои техники сокращаются в 6−7 раз во время загрузки и на 25−35% повышается производительность всего посевного комплекса.

Представители ООО «Лилиани» приняли активное участие в деловой программе выставки, выступив с докладами на Российском агротехническом форуме в сессиях «Экспорт сельхозтехники» и «Техника + электроника: управление на уровне интуиции», а также на круглом столе Национального Движения Сберегающего Земледелия.