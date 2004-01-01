Площадкой для его проведения стали земли агрохолдинга «Терра Де Люкс». Опыт предприятия в выборе высокоурожайных культур и использования современных технологий интересен многим хозяйствам. При правильном подходе современный продовольственный рынок России открывает для растениеводческих предприятий большие перспективы.

На земли Тамбовской области компания «ТерраДеЛюкс» пришла в 2013-м году. Начинали с нуля. Здешние богатые черноземы пришлось осваивать практически заново: за годы «перестройки» поля заросли лесом. В собственность приобрели 10 тыс. га земли. Из них примерно треть площади отвели под сою, около 7 тысяч га под кукурузу, остальное — под картофель.

Кукуруза и картофель — культуры известные многим хозяйствам. Но почему соя? В ответ на закономерный вопрос гостей генеральный директор агрохолдинга «ТерраДеЛюкс» Анатолий Буханцов приводит красноречивые цифры. Согласно прогнозам в 2016/2017 В мире будет получен урожай сои на уровне 325 млн т., из них в России всего 2,8 млн т. При этом уже сейчас выращивать сою у нас в стране можно на площади в 25 млн га, и спрос есть, рынок не насыщен. Можно получать хорошую прибыль.

«В прошлом году урожайность сои в нашем агрохолдинге составила 27 ц/г, тогда как в среднем по России сборы с гектара составляют порядка 15 ц/га. Для сравнения, в США урожайность составляет 29−33 ц/га, в Аргентине — 27−31 ц/га. То есть сои мы выращиваем и собираем столько же, сколько общепризнанные лидеры», — делится с гордостью Анатолий Буханцов.

Такой результат компания обеспечивает за счет комбинации двух слагаемых. Технологии плюс использование семян с высоким потенциалом. В «ТерраДеЛюкс» работают с семенами канадской селекции, которые по критерию качества считаются лучшими в мире. Потому в сое «ТерраДеЛюкс» содержание белка доходит до 42%, не хуже, чем в Канаде. При этом, показатели в среднем по России на треть ниже. Недавно «ТерраДеЛюкс» недавно получила статус семенного хозяйства. Это значит, что агрохолдинг подтвердил свою высочайшую квалификацию и теперь может выращивать сою на семена самостоятельно.

Своим клиентам, приобретающим семена сои, «ТерраДеЛюкс» предоставляет кроме семян программу по защите растений, консультационную поддержку с выездом специалистов на поля клиентов. В технологии производства сои есть немало тонкостей, знание и соблюдение которых обеспечивает получение высоких урожаев. В агрохолдинге обработка семян производится на самом современном протравительном узле, обеспечивается точное и качественное внесение инокулянта — полезных бактерий, необходимых для роста бобовой культуры. «Заинтересованных в высоких урожаях качественной сои будем рады видеть у нас в хозяйстве. Приезжайте, обеспечим семенами, покажем, научим, поможем», — говорит Анатолий Буханцов.

На очереди — кукуруза. Строгое соблюдение технологии, тщательная и одновременно щадящая обработка почвы, разумное использование средств защиты растений, семена от лучших производителей — все это позволяет получать стабильно-высокие урожаи. Средняя урожайность кукурузы в хозяйстве по итогам сезона составила 9 т/га в зачетной массе, а на отдельных полях - даже до 11 т/га. Сушка, подработка и хранение кукурузы производится на собственном зерносушильном комплексе GSI, который был построен и введен в эксплуатацию в прошлом году. Его мощность составляет до 100 т зерна в час.

Производство картофеля также на высоте. В прошлом году аграрии из Александровки заняли первое место по области по урожаю клубней. Собрали около 60 тонн с гектара, и это без орошения. Секрет в том, что «ТерраДеЛюкс» использует семена лучших мировых производителей «Solana» и «Agrico». Педантичные немцы не просто продают семенной материал. Им важно убедиться в качестве производства. От своих партнеров они требуют тщательного соблюдения технологий возделывания культуры вплоть до расчета каждого сантиметра глубины посадки клубней и контроля давления шин тракторов во время обработки почвы. Работой с агрохолдингом, как рассказала представитель бренда, немцы довольны. «ТерраДеЛюкс» соблюдает требования европейских компаний всегда и во всем, до мелочей. Благодаря этому холдинг получил статус семенного хозяйства по картофелю. Сегодня предприятие приглашает производителей овощей приобретать лучшие сорта семенного картофеля по более низким ценам, чем выращенные непосредственно в Европе. В современном агропромышленном производстве, говорит Анатолий Буханцов, технологии играют очень важную роль.