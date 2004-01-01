Высота прицепа Joskin может быть адаптирована при уборке свеклы и картофеля. Например, при уборке картофеля уменьшение высоты падения клубней снижает вероятность их повреждения. Надставные борта имеют высоту 500 мм. Борта опускаются и поднимаются с легкостью благодаря практичным регулировкам. Это предотвращает борта прицепа от повреждений.

Надставные борта изготовлены из стали. Управление ими осуществляется при помощи электрогидравлического распределителя или имеет прямой привод от трактора.

Телескопические крепления закреплены по всей ширине прицепа для возможной установки тента. Эти крепления зафиксированы на надставных бортах и следуют движениям кузова вверх и вниз.

Видео доступно на сайте www.youtube.com/user/JoskinSA .

Преимущества:

