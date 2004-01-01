Заместителем генерального директора по Центральному региону назначена Татьяна Щербакова, ранее возглавлявшая чешскую компанию «TEKRO». Как сообщает пресс-служба компании, с 2008 по октябрь 2016 года Татьяна занимала должность генерального директора этой компании.

Как сообщил Генеральный директор ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» Сергей Власов, «это формирование пула топ-менеджеров, который еще больше укрепит лидерские позиции компании на рынке».

По материалам пресс-службы компании