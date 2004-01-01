Фото: МЕГАМИКС
В Группе Компаний «МЕГАМИКС» произошли важные кадровые назначения
В структуре управления ГК «МЕГАМИКС», крупнейшего российского производителя премиксов, произошли важные измененияНоябрь 2016
Заместителем генерального директора по Центральному региону назначена Татьяна Щербакова, ранее возглавлявшая чешскую компанию «TEKRO». Как сообщает пресс-служба компании, с 2008 по октябрь 2016 года Татьяна занимала должность генерального директора этой компании.
Как сообщил Генеральный директор ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» Сергей Власов, «это формирование пула топ-менеджеров, который еще больше укрепит лидерские позиции компании на рынке».
По материалам пресс-службы компании
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