Высоко универсальная шина HCM наилучшим образом соответствует требованиям муниципальных условий, где требуется адаптируемость использования на различной территории, машинами с разным навесным оборудованием. Дизайн уникального каскада грунтозацепов протектора обеспечивает улучшенное сцепление с дорогой даже в заснеженных, болотистых и влажных условиях, а также предоставляет оптимальные самоочищающиеся свойства. 540 / 80R38 HCM будет представлена на выставке EIMA на стенде А1 Mitas в павильоне 14.

Павел Котт, менеджер производства по сельскохозяйственным шинам Mitas, сказал: «Митас вошел в муниципальный сегмент шин в прошлом году. Успех серии HCM дал нам сильный сигнал для продолжения развития и расширения размеров шин в этом сегменте».

Котт добавил: «Митас предлагает пять размеров HCM шин и планирует дальнейшее расширение этого диапазона для удовлетворения потребностей городскмх служб, фермеров и подрядчиков. Новые размеры будут представлены в начале 2017 года».

Шина Митас HCM является универсальной шиной, которая может быть установлена на сельскохозяйственные и промышленные трактора, манипуляторы и погрузчики, а также подходит для сельскохозяйственной, коммунальной, строительной и лесной техники. Благодаря своей категории скорости D, шина Митас HCM хорошо подготовлена для автомобильных перевозок. Шина Митас HCM может похвастаться низким уровнем шума и вибрации, из-за разной частоты по окружности шины. Особая каскадная форма выступов протектора, которая имеет сходство с шагами, обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и самоочищение. В зимних условиях, они могут быть оборудованы шипами.

Новая шина Митас 540/80 R 38 IND 172 A8 (167 D) HCM имеет символ скорости D, позволяющий двигаться со скоростью до 65 километров в час. С давлением 3,2 бар при скорости 50 километров в час, шина может нести нагрузку 5,985 кг. Шина Митас 540/80 R 38 HCM имеет диаметр 1,83 метра.