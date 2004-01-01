По словам директора Завода Серебрякова Сергея Александровича: «Каждый новый трактор КИРОВЕЦ, сошедший с конвейера, — это новая возможность жить, работать и зарабатывать на своей земле. Новый КИРОВЕЦ — это новая надежда для десятков и сотен крестьян. 16 ноября 2016 года Петербургский тракторный завод выпустил 2000-й с начала года трактор. И это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого, тоже, кстати, рекордного года. Таких показателей заводчане не добивались практически четверть века, поэтому праздничным на заводе этот день стал для каждого без исключения.»

И вот он, такой долгожданный и желанный момент наступил — ровно в 16:00 16 ноября 2016 года — все собравшиеся радостно приветствовали выходящий с конвейера очередной новый КИРОВЕЦ с порядковым номером 2000.

В серийном тракторе КИРОВЕЦ с начала года внедрено более трехсот изменений, нацеленных на улучшение потребительских свойств, повышение качества и надежности. Серийные КИРОВЦЫ получили новую комфортабельную и красивую кабину с улучшенной обзорностью, усилена гидравлика рабочего оборудования, повышена эффективность системы охлаждения, появилась возможность установки автопилота и целый ряд других доработок.

Но настоящим технологическим рывком как для Петербургского тракторного завода, так и для всего российского машиностроения, стала разработанная конструкторами завода новая автоматизированная коробка перемены передач «Т5» с инновационной системой управления «КомандПост». Символично, что именно в день выпуска двухтысячного КИРОВЦА на заводе был дан старт серийного производства этой новинки.

В торжественной обстановке красную ленту в цехе производства КПП вместе с директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым перерезал почетный гость заводского праздника — директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой.

Важно отметить, что поддержку Министерства промышленности и торговли отечественное сельхозмашиностроение ощущает не только в формате участия в торжественных мероприятиях. Так, в рамках совместного проекта с Минпромторгом, Петербургский тракторный завод за короткий срок разработал совершенно новую линейку тракторов четвертого тягового класса КИРОВЕЦ К-4, не имеющих аналогов в России.

Обращаясь к собравшимся, Евгений Корчевой отметил важность и своевременность инновационных разработок Петербургского тракторного завода для всей российской промышленности и выразил уверенность, что предприятие не снизит темпов и в будущем.

На торжественном митинге, проходившем на главном тракторосборочном конвейере, заводчан приветствовали директор департамента Минпромторга России Евгений Корчевой, первый заместитель председателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Михаил Пензиев, генеральный директор ОАО «Кировский завод» Георгий Семененко и директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков.