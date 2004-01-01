Основное направление деятельности компании — растениеводство. Главными агрокультурами являются озимая пшеница и кукуруза. Также предприятие возделывает сою, подсолнечник и яровой ячмень. «Наше хозяйство оснащено новой импортной и отечественной техникой, современным оборудованием для сушки и хранения урожая, — рассказывает директор «Сельхозпрома» Сергей Унанов. — Основную часть техники приобретали в 2014 году за счет собственных средств, а в 2015-м на то, чтобы докупить трактора и навесное оборудование, брали целевой кредит. Есть оборудование на гарантийном обслуживании».

Производство ведется с соблюдением всех технологий, предприятие сотрудничает со специалистами в области агрономии и семеноводства. «Вкупе с нашими почвенно-климатическими условиями такой подход позволяет стабильно получать высокую урожайность», — говорит руководитель. Ежегодное наращивание производственной мощности обеспечило компании плановое увеличение чистой прибыли: за три года она выросла почти в 30 раз! «Благодаря тому, что нам удалось сделать бизнес доходным, мы постоянно вкладываемся в развитие, все время совершенствуемся», — подчеркивает Унанов.

До сих пор основными потребителями продукции «Сельхозпрома» были зерновые трейдеры и переработчики — более 20 компаний регионов юга страны. «Наши зерно, масличные ценятся среди покупателей, мы имеем постоянных партнеров, но хочется более полно реализовывать имеющийся потенциал, — говорит директор. — Помимо пашни, у нас есть значительные земельные угодья в виде пастбищ и сенокосов — еще около 7 тыс. га. Эти площади отлично подходят для животноводства, тем более что кормовая база уже есть. Но без помощи инвестора нам такой проект пока не поднять».

Проведенные маркетинговые исследования показали, что в условиях дефицитного спроса на качественную продукцию наиболее перспективным видится молочный проект с собственной переработкой. Овцеводство как традиционное для Ставрополья направление тоже выглядит весьма привлекательным. На сегодняшний день в компании подготовлено четыре бизнес-плана: проекты по развитию мясного, молочного скотоводства, овцеводства и организация производства сыра. Имеющиеся мощности позволяют выращивать около 1 тыс. голов мясного или молочного КРС с годовым производством 300 т мяса и 8,3 тыс. т молока. Что касается овцеводства — это до 2 тыс. голов животных, порядка 63 т мяса и 24 т шерсти ежегодно. По словам руководителя, основными преимуществами организации работы животноводческого комплекса на территории Кочубеевского района Ставропольского края являются хорошая экология, доступность кормов, выгодное логистическое местоположение. «Вложение средств в один или несколько из этих проектов, безусловно, будет эффективной инвестицией, а наличие земель, хорошая кормовая база снизят стартовые затраты», — считает Сергей Унанов. Сам он имеет значительный опыт организации и руководства предприятием растениеводческого направления, а также в сельском хозяйстве в целом. За длительный период трудовой деятельности (порядка 20 лет на руководящих должностях и 11 лет в сельскохозяйственной отрасли) им были успешно реализованы десятки коммерческих и государственных проектов в АПК.

Унанов Сергей Степанович — директор ООО «Сельхозпром»

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