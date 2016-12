Компания ВКТ разработала специальные линейки шин для выполнения различных операций обработки почвы. Эти шины предназначены для установки на тракторы новейшего поколения, которые способны быстро перевозить тяжелые грузы, внося таким образом существенный вклад в работу сельскохозяйственных предприятий и повышение их производительности и рентабельности. Новые продукты служат очередным доказательством способности и готовности компании ВКТ удовлетворять текущие потребности сельскохозяйственной отрасли. Производитель шин предоставляет предприятиям отрасли оптимальные решения, которые полностью соответствуют их потребностям. Таким образом, компания работает рука об руку с фермерскими хозяйствами, помогая им преодолевать сложности сегодняшнего дня.

Само собой разумеется, что уплотнение почвы колесной техникой, порой достигающее значительной интенсивности, ведет к снижению ее плодородности. Это представляет большую проблему для фермеров. В этом случае им на помощь может прийти шина Agrimax Force, высококлассный продукт из линейки компании BKT. Эта шина сочетает в себе такие качества, как универсальность, эффективность и производительность. Она предназначена для установки на тракторы с мощными двигателями и оказывает минимальное воздействие на почву. Наделенная усовершенствованной технологией IF, шина Agrimax Force способна работать при пониженном давлении, что снижает уплотнение почвы. Она предлагается в 13 размерностях.

Оптимизация вспашки почвы для ее дальнейшей культивации стала возможной с появлением шины Agrimax Fortis, которая улучшает показатели почвы, а также обеспечивает высочайший комфорт при транспортировке тяжелых грузов. Шина доступна в 7 размерностях.

В ассортименте компании также имеется шина Agrimax RT 855. Ее отличают такие качества, как комфорт в движении, высокие тяговые характеристики и отличная самоочистка, а также способность быстрой адаптации от работы в поле к движению по дороге. Перечень характеристик этой шины, способствующих поддержанию высокой урожайности, завершается высокой грузоподъемностью и выдающейся проходимостью на почве. Ее можно приобрести в 44 размерностях.

Параллельно с шиной Agrimax RT 855 стоит упомянуть радиальную сельскохозяйственную шину серии 70. Резиновая смесь нового поколения позволяет ей работать в самых суровых условиях. Речь идет о шине Agrimax RT 765, идеальном решении для тракторов, которые привлекаются для работы в сложных условиях. Пригодность этой шины к названным условиям объясняется ее исключительной стойкостью к порезам и износу. Кроме того, она отличается высокой эффективностью в сочетании с превосходными тяговыми характеристиками и минимальным уплотнением почвы для сохранения высокой урожайности. Шина Agrimax RT 765 доступна в 34 размерностях.

Еще одной великолепной шиной для операций обработки почвы следует признать RT 857. Брекерные слои с полиэфирными нитями корда, прочный каркас и специальная резиновая смесь протектора — вот что делает эту шину стойкой к проколам, порезам и воздействию пожнивных остатков. Благодаря этим свойствам шина незаменима при обработке почвы перед последующим выращиванием различных культур. Эта шина, обеспечивающая невероятный комфорт в движении, создана в 8 размерностях.

Перейдем к рассмотрению очередной оптимальной для вспашки почвы шины Agrimax RT 657. Комфорт, отличные сцепные характеристики и прочность — вот основные сильные стороны этой универсальной и надежной шины. Пригодная для работы в поле, а также для движения по дороге, она изготовлена с применением специальной резиновой смеси. Благодаря ей трактор может преодолевать большие расстояния при значительном снижении эксплуатационных расходов. Шину Agrimax RT 657 можно приобрести в 22 размерностях, соответствующих различным типам сельскохозяйственной техники.

Не будем забывать о шине RIB 713, специально разработанной для сниженного уплотнения почвы и обладающей повышенной стойкостью к проколам. Она предлагается в двух размерностях: IF 240/80 R 15 и IF 280/70 R 15. В обеих размерностях шина обладает технологией IF, благодаря которой она выдерживает движение при пониженном давлении по сравнению с шиной аналогичного размера (в условиях одинаковой нагрузки). Это качество в сочетании с увеличенным пятном контакта обеспечивает равномерное распределение давления по почве и наделяет шину превосходной проходимостью. Каркас с металлокордом повышает стойкость к проколам и обеспечивает защиту от повреждений пожнивными остатками на полях. Шина RIB 713 имеет индекс скорости D, то есть максимальная скорость трактора, оснащенного этими шинами, может достигать 65 км/ч (40 миль/ч). Таким образом, трактор может быстро переехать с одного поля на другое.

Не последнее по значимости место в ассортимент компании занимает шина AW 711, разработанная для установки на сельскохозяйственные рабочие орудия. Стойкая, долговечная и исключительно производительная, эта шина повышает топливную экономичность, что положительно сказывается на прибыльности предприятия. Компания BKT предлагает шину AW 711 В 5 размерностях.

Итак, ассортимент шин для конкретного применения получился весьма обширным. Он является результатом постоянных исследований и разработок долгосрочных решений, отвечающих конкретным требованиям и обеспечивающих выдающиеся показатели, в том числе защиты почвы. Этот ассортимент включает в себя шины, созданные с применением философии и опыта работы, в основе которой всегда находится уважительное отношение к сельскохозяйственным землям и желание повысить как надежность техники, так и производительность всей цепочки производства и поставки сельскохозяйственной продукции.