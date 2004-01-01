Коллектив профессионалов «МЕГАМИКС» активно расширяется. Так, в должность Заместителя генерального директора вступил Дмитрий Пирогов. Ранее Дмитрий более 12 лет занимал руководящую должность в Группе Компаний «Агробалт Трейд».

Как ранее отмечалось в пресс-релизах компании, «МЕГАМИКС» планирует удвоить объем производства премиксов.

«Конечно, наша стратегия развития предусматривает не только увеличение производственных мощностей или расширение территории влияния. Мы стремимся создать самую профессиональную команду в отрасли», — подчеркнул генеральный директор «МЕГАМИКС» В. Фризен.

По материалам пресс-службы компании