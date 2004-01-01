В 2016 году компания «Лилиани» провела серию демонстрационных испытаний бункеров-перегрузчиков на процессах сева, уборки и упаковки сельскохозяйственных культур в пластиковые рукава. Всего за год успешно проведены 44 испытания в 19 регионах России.

Показы прошли в хозяйствах Липецкой, Саратовской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской, Амурской, Самарской, Тамбовской, Омской областей, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а также республик Татарстана и Башкортостана.

Демонстрация процесса закладки зерна в рукава состоялась в октябре в КХ «Волгарь» (Большечерниговский комбикормовый завод), входящем в агрохолдинг «Василина» (Самарская область, п. Фрунзенский).

Результатом применения технологии трехзвенной уборки стал рост производительности комбайнов в среднем на 35,5%.

Из диаграммы видно, что повышение производительности уборочного звена в большинстве случаев колеблется около среднего значения в 30%. Результаты, выделенные красным цветом, показывают не до конца типичные ситуации, когда урожайность была сильно выше или ниже средней или когда логистика в хозяйствах была либо очень хорошо организована, либо наоборот, была отстроена не оптимально.

Применение бункера-перегрузчика на севе обеспечило средний прирост производительности на 30,1%.

Результативность применения трехзвенной технологии на посевной зависела от частоты загрузки сеялок, ширины захвата посевного агрегата, емкости приемного бункера сеялки и от базовых для сравнения технологий загрузки посевных агрегатов, принятых в хозяйствах, как традиционные. По совокупности результатов мы видим, что результативность применения трехзвенной технологии есть всегда и результативность эта достаточно высокая.

С результатами некоторых испытаний на уборке можно ознакомиться ниже:

- ООО «Русагро-Инвест», ГК «РусАгро» (Белгородская область, Губкинский р-н, с. Осколец)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО «Продимекс» (Воронежская область)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=CGLnODxgQ84

- ООО «Содружество», ГК «Ак-Барс» (Республика Татарстан, Тетюшский р-н, с. Чинчурино)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=TFAZeumkPpY

- ООО «Кургановский», агрохолдинг «РосАгро (АСБ)» (Пензенская область, Каменский р-н, с. Кургановка)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=b-C1Wd0VK-Y

- ООО «Зарево» (Амурская область, Ивановский р-н, с. Петропавловка)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=qyrWbAFegP0

- ООО «Племзавод «Бейсуг», Концерн «Покровский» (Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст. Бриньковская)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО «Агрофирма «Мостовская», Концерн «Покровский» (Краснодарский край, Мостовской р-н, п. Унароково)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=rXRfYDLk2pc

- ООО «Восход» (Краснодарский край, Кореновский р-н, с. Платнировская)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ОАО «Белагро» (Краснодарский край, Белореченский р-н, с. Новоалексеевское)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО «Зерновик», предприятие агрохолдинга «Солнечные Продукты» (Саратовская область, с. Корнеевка)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО «Терра Нова центр», ИФК (Орловская область, Мценский р-н, с. Сычи)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ЗАО СХП «Агроинвест», «ИРРИКО Холдинг» (Ставропольский край, Ипатовский р-н, п. Винодельненский)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- «Липецкий Агропромышленный комплекс» (Липецкая область, с. Жерновое)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО Агрофирма «Рубеж» (Саратовская область, с. Старая Порубежка)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО Агрофирма «Пегас» (ИП Бирюков, Саратовская область, п. Головановский)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО «Мучкап-НИВА» (Тамбовская область, р. п. Мучкап)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ООО «Агросоюз» (Краснодарский край, Староминский р-н, п. Дальний)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

- ЗАО «Октябрь» (Ростовская область, Кашарский р-н, с. Россошь)

Акт фиксации работы комбайнов и автомашин

Демопоказы бункеров-перегрузчиков в ходе посевной кампании прошли в:

- ООО «Агроплатинум», агрохолдинг «РосАгро» (Пензенская область, с. Малая Сердоба)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9lZyQqXgrF8

- ООО «Усманский Агрокомплекс», ГК «Доминант» (Липецкая область, Усманский р-н, с. Куликово)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=lPhuGv0MAM8

- ООО «Содружество», ГК «Ак-Барс» (Республика Татарстан, Тетюшский р-н, с. Чинчурино)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=TFAZeumkPpY

- ООО «Дон-Агро» (Ростовская область, Чертковкий р-н, х. Лесовой)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9QqISh6415s

- ООО «Башкирагроинвест», агрохолдинг «Разгуляй» (Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ

- ООО «Кубань-Ахтари», Концерн «Покровский» (Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, п. Свободный)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ

- ГУСП МТС «Зауралье АГРО» (Республика Башкортостан, Баймакский р-н, п. Старый Сибай)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ

- ООО «Заозерный» (Челябинкая область, Варнинский р-н, п. Красный Октябрь)

Акт фиксации сравнительных результатов работы технологических звеньев при проведении посевных работ