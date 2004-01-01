В рамках глобальной стратегии «Vans goes global» подразделение Mercedes-Benz Vans расширяет свое присутствие. Производство Sprinter Classic в Нижнем Новгороде делает компанию полноправным российским гражданином. Так, например, локальное производство позволяет Mercedes-Benz участвовать в государственных тендерах. В то же время российское производство Sprinter дает возможность влиять на ценообразование, не жертвуя высокими стандартами качества.



Надежный и безопасный автомобиль стал широко известен за пределами России. Начиная с 2014 г., огранизован экспорт Sprinter Classic. В настоящее время договор об экспорте подписан с генеральными дистрибьюторами в Казахстане, Белоруссии и Армении. Таким образом, в ноябре 2016 г. 60 цельнометаллических фургонов Sprinter Classic были переданы Philip Morris International в Армении. Это одна из самых больших сделок за пределами России. В 2017 г. Mercedes-Benz Vans продолжит привлекать клиентов в евразийской экономической зоне и рассказывать о преимуществах Sprinter Classic.



С начала производства Mercedes-Benz Sprinter Classic в 2013 г. на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде его по достоинству оценили многие российские покупатели. На сегодняшний день в России продано более 15 400 этих автомобилей. Благодаря восьми сертифицированным российским кузовопроизводителям помимо сверхпопулярного цельнометаллического фургона на базе Sprinter Classic доступны маршрутные и туристические микроавтобусы, автомобили для людей с ограниченными возможностями, транспортные средства для грузопассажирских перевозок, «Скорая помощь», спецлаборатории, рефрижераторы, магазины и автолавки на колесах, бронированные автомобили, эвакуаторы, бортовые платформы с различными надстройками. С января 2016 г. двигатели для Sprinter Classic, которые производятся в Ярославле, соответствуют норме выхлопа Евро-5 и предлагаются в двух вариантах мощности — 80 кВт (109 л. с.) и 100 кВт (136 л. с.).

